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کد خبر:۱۳۸۹۰۷۴
کد خبر:۱۳۸۹۰۷۴
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نظرات: ۴
نبض خبر

سانسور پارسا پیروزفر به دلیل زیبایی در صداوسیما!

رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون، در گفت‌وگویی روایتی جالب از حضور پارسا پیروزفر در سریال ماندگار «در پناه تو» مطرح کرده است. به گفته پرچمی، چهره زیبا و پوشش خاص پارسا پیروزفر در زمان پخش این سریال مورد توجه قرار گرفته بود و حتی محدودیت‌هایی درباره پوشش این بازیگر در نظر گرفته می‌شد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
36
10
پاسخ
دروغ محضه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
کوچولو این خبر مال ده سال پیشه و درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
24
9
پاسخ
اینو کی از خواب بیدار کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
25
5
پاسخ
مردها زیبا نیستند. توهم زیبا بودن دارند!!
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