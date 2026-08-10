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سانسور پارسا پیروزفر به دلیل زیبایی در صداوسیما!
رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون، در گفتوگویی روایتی جالب از حضور پارسا پیروزفر در سریال ماندگار «در پناه تو» مطرح کرده است. به گفته پرچمی، چهره زیبا و پوشش خاص پارسا پیروزفر در زمان پخش این سریال مورد توجه قرار گرفته بود و حتی محدودیتهایی درباره پوشش این بازیگر در نظر گرفته میشد.
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برچسبها:نبض خبر پارسا پیروزفر ویدیو رامین پرچمی در پناه تو سانسور صداوسیما
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