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مذاکرات لبنان و اسرائیل فعلاً در دستور کار نیست

یک منبع دیپلمات به خبرنگار المیادین اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و طرف اسرائیلی در ماه آینده وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۷۳
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مذاکرات اسراییل و لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این منبع دیپلمات به خبرنگار المیادین گفت که در صورت برگزاری دور جدیدی از مذاکرات، احتمال می‌رود که این اتفاق پس از تابستان جاری رخ دهد. درخصوص روند گفتگوها، این منبع به خبرنگار المیادین گزارش داد که طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی با گسترش «مناطق آزمایشی» پیش از تحقق «پیشرفت» در دو منطقه قبلی مخالفت کرده‌اند. در مقابل، این منبع تأکید کرد که هیئت لبنانی ادعا‌های اسرائیل مبنی بر اینکه تمام انفجار‌ها در جنوب ناشی از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی بوده است را رد کرد. همچنین این منبع دیپلماتیک فاش کرد که هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی خواستار عقب‌نشینی حزب‌الله از ارتفاعات «علی الطاهر» در منطقه نبطیه در جنوب لبنان شده‌اند. پیش‌تر، یک منبع سیاسی مطلع به روزنامه «الدیار» گفته بود که «نتایج هفتمین دور مذاکرات بسیار ناامیدکننده بود».

وی اشاره کرد که نبیه بری، رئیس پارلمان «نارضایتی خود را از این نتایج ابراز کرد»، هرچند «او انتظار چندانی از آن نداشت». این منبع افزود: «آنچه در دور مذکور رخ داد، بار دیگر نشان‌دهنده واقعیت بسیار بد است». چند روز پیش نیز یک منبع لبنانی به خبرنگار المیادین در بیروت اطلاع داد که هنوز نام کشور‌های شرکت‌کننده در سازوکار نظارت بر «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان تعیین نشده است. وی تصریح کرد که «واشنگتن فهرستی از چند کشور پیشنهاد داده، اما بیروت هنوز موافقت نهایی خود را با آن اعلام نکرده است».

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