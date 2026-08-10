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خبر مهم وزیر اقتصاد درباره افزایش اعتبار کالابرگ

دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ است.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۶۷
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3174 بازدید
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۶
دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،‌ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما با وقوع جنگ، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده عملاً محقق نشد.

وی افزود: دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع مورد نیاز است و امیدواریم این منابع به‌زودی تأمین و جزئیات آن به مردم اعلام شود.

دولت پیش از این اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی و تغییرات هزینه‌های معیشت خانوارها تعدیل شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی نیز قیمت اقلام سبد کالابرگ باید به‌صورت دوره‌ای بازنگری و اعتبار کالابرگ متناسب با آن تقویت شود.

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وزیر اقتصاد کالابرگ دولت مدنی زاده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
20
پاسخ
دیگه اب از سر مردم گذشته
شما خودت با این پول ها میتونین زندگی کنید ؟
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
20
پاسخ
میشه بگید قسمت مهم خبر وزیر اقتصاد کجا بود تا ما هم بفهمیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
5
پاسخ
بالا نبرید مردم صددددددددددددقه نمی خوان
حقشون میخوان نه صدقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
5
پاسخ
این چه خبری هست،،هر لحظه همه چیز داره گرون میشه؟ملت گشنه هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
4
پاسخ
دولت قبلی حقوق هم میداد احساس میکردی صدقه گرفتی
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
3
پاسخ
میزان ارز ترجیحی که استفاده میشده و الان حذف شده سالانه 40 میلیارد دلار بوده. این عدد بزرگ الان کجا رفته؟ اگر 90 میلیون نفر از کالابرگ استفاده کرده باشن برای هر ماه میشه 470 میلیون دلار که یکسالش میشه 5.7 میلیارد دلار. اولا یکی بیاد توضیح بده این دزدی بزرگ از جیب ملت کجا رفته؟ یعنی 34.3=5.7-40 کجا رفته؟ این عدد بسیار بزرگیست که اگر کالابرگ رو بر اساس نرخ دلار بالا میبردن چون مرجع نرخ دلار بوده بازم نزدیک 35 میلیارد دلار باقی مونده. این پول داره کچا میره؟ تازه نه تنها مشخص نیست این پولی که از جیب مردم دزدیدن کجا میره بلکه دائما میگن منابع افزایش کالابرگ از کجا تامین بشود. خب از اولش قرار بود ارز ترجیحی حذف شود و به مردم پرداخت بشه. این عدد برای هر ماه به ازای هر نفر میشه 37 دلار که با دلار 190 تومنی میشه هفت میلیون تومن. اونوقت الان یه تومن میدن و دائم منت میزارن منابع نداریم. واقعا یکی نیست این سوال رو از پزشکیان بپرسه که مگر قرار نبود پول ارز بره جیب مردم پی چیشد؟ امار دراوردن کاری نداره
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