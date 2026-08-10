خبر مهم وزیر اقتصاد درباره افزایش اعتبار کالابرگ

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،‌ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما با وقوع جنگ، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده عملاً محقق نشد.

وی افزود: دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع مورد نیاز است و امیدواریم این منابع به‌زودی تأمین و جزئیات آن به مردم اعلام شود.

دولت پیش از این اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی و تغییرات هزینه‌های معیشت خانوارها تعدیل شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی نیز قیمت اقلام سبد کالابرگ باید به‌صورت دوره‌ای بازنگری و اعتبار کالابرگ متناسب با آن تقویت شود.