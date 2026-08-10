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کد خبر:۱۳۸۹۰۶۵
کد خبر:۱۳۸۹۰۶۵
7600 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

چرا علی کریمی طرفدار یزید شد؟!

محمد اکبرزاده از فعالان رسانه ای در برنامه رو به تصویر سایت تابناک واکنش جالبی به استوری عجیب علی کریمی درباره بچه شیعه نشان داد که می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی کریمی یزید سلطنت طلبان امام حسین ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
81
68
پاسخ
گناه حرام خواری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
با یزید محشور بشه مردک نفهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
بنظرم علی کریمی و سردار آزمون بی تجربه هستند و مشاور خوبی نداشتند و متاسفانه بهای نادانی خود را پرداختند و دیگه هم نمیشه بخشیدشون
در این شرایط چقدر مگه ترس و هزینه داشت از مردم و کشور حمایت میکردی و یادی از شهدای جنگ میکردی ؟
خیلی نادانید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
38
87
پاسخ
لعنت بر عمو یزید و برادر زاده هاش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
65
47
پاسخ
طرفدار یزید نشد . از اول بود . مثل خیلی از بازیگران و ورزشکارانی که هم اکنون در کشور هستن و دارن نقش بازی می کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
در شآن علی کریمی همون یزید بی حیاست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
34
54
پاسخ
نمیدانم انگیزه این ها از طرفداری بزید چی است
فقط مردم را در ضدیت با خودشان ثابت قدم تر میکنند
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
35
40
پاسخ
به احتمال زیاد قدرت تشخیص ضعیفی داشته از مکتب امام حسین و شناخت درک معصومین در این راه به پست افرادی خورده که لیاقت خدمت به اباعبدالله الحسین نداشتن و ریا کار بودن از طرف این افراد صدمه خورده مسیر عادی زندگیش تحت تأثیر قرار داده
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
15
71
پاسخ
باید ریشه یابی کرد چرا علی کریمی به اینجا رسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
مسائلی بوده ولی به‌نظر می‌رسد علی کریمی مشکل روانی واقعی دارد نه یک انگ صرفاً برای توهین. نحوه هیجانش در حین مصاحبه‌ها، بعضی صحبت‌های غیرمنتظره و .. ممکن است نشان اختلال دوقطبی وی باشد.
ناشناس
| Norway |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
پول بادآورده که به فوتبالیستها میدهند و توجه بی دلیل یاعث میشه که فکر کنند به بلوغ عقلی رسیدند. دوستان من که استاد دانشگاه تهران هستند و باید مرجع فکری جامعه باشند ماهانه 40 میلیون تومان حقوق میگیرند خوب در این شرایط معلوم هست که علی کرمی توهم بلوغ فکری میزنه.
افشاگر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
41
38
پاسخ
چه انتظاری از جماعتی دارین که درک و شعور اجتماعی ندارن و با چند تا فالور متوهم دور بر داشتن . اینا زمانی که متوجه شدن تیر امریکا و اسرائیل به سنگ خورده و نظام سر جای خودشه زدن به سیم آخر و خل شدن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
56
16
پاسخ
ازش بخواهید برگرده کشور. آشتی کنیم. حیف بچه ها را از دست دهیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
بچه‌ها؟! کدوم بچه‌ها؟ کم لگد زد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
27
20
پاسخ
1 لجبازی ! 2 نداشتن اعتقادات مذهبی ویا قبول نداشتن این رسوم ! 3 گرفتن مایه تیله فراوان و تپل! 4 فرافکنی (بعضی مواقع افراد وقتی با عذاب وجدان روبرو میشوند کارهای متفاوتی میکنند بجای پذیرش اشتباه! به سمت اعتیاد مسائل غیر اخلاقی و یا فرافکنی وفرارروبه جلو و...رو می آوردند) 5 زامبی و مسخ شدن یا بعبارتی قاط زدن زدن به سیم آخر ! ویا پیرو رسوم شیطانی شدن تا انرژیهای شر را بکار بگیرند ! 6 مجبور شدن! تهدیدشدن! یا نقش بازی کردن! ویا بخاطر مطرح شدن! و........................
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
9
20
پاسخ
از کوزه همان ترآود که دراوست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
بر یزید لعنت
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