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چرا علی کریمی طرفدار یزید شد؟!
محمد اکبرزاده از فعالان رسانه ای در برنامه رو به تصویر سایت تابناک واکنش جالبی به استوری عجیب علی کریمی درباره بچه شیعه نشان داد که میبینید و میشنوید.
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گناه حرام خواری
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ناشناس| |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
در این شرایط چقدر مگه ترس و هزینه داشت از مردم و کشور حمایت میکردی و یادی از شهدای جنگ میکردی ؟
خیلی نادانید
طرفدار یزید نشد . از اول بود . مثل خیلی از بازیگران و ورزشکارانی که هم اکنون در کشور هستن و دارن نقش بازی می کنن
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ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
نمیدانم انگیزه این ها از طرفداری بزید چی است
فقط مردم را در ضدیت با خودشان ثابت قدم تر میکنند
فقط مردم را در ضدیت با خودشان ثابت قدم تر میکنند
به احتمال زیاد قدرت تشخیص ضعیفی داشته از مکتب امام حسین و شناخت درک معصومین در این راه به پست افرادی خورده که لیاقت خدمت به اباعبدالله الحسین نداشتن و ریا کار بودن از طرف این افراد صدمه خورده مسیر عادی زندگیش تحت تأثیر قرار داده
باید ریشه یابی کرد چرا علی کریمی به اینجا رسید
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ناشناس| |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
چه انتظاری از جماعتی دارین که درک و شعور اجتماعی ندارن و با چند تا فالور متوهم دور بر داشتن . اینا زمانی که متوجه شدن تیر امریکا و اسرائیل به سنگ خورده و نظام سر جای خودشه زدن به سیم آخر و خل شدن .
ازش بخواهید برگرده کشور. آشتی کنیم. حیف بچه ها را از دست دهیم.
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ناشناس| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1 لجبازی ! 2 نداشتن اعتقادات مذهبی ویا قبول نداشتن این رسوم ! 3 گرفتن مایه تیله فراوان و تپل! 4 فرافکنی (بعضی مواقع افراد وقتی با عذاب وجدان روبرو میشوند کارهای متفاوتی میکنند بجای پذیرش اشتباه! به سمت اعتیاد مسائل غیر اخلاقی و یا فرافکنی وفرارروبه جلو و...رو می آوردند) 5 زامبی و مسخ شدن یا بعبارتی قاط زدن زدن به سیم آخر ! ویا پیرو رسوم شیطانی شدن تا انرژیهای شر را بکار بگیرند ! 6 مجبور شدن! تهدیدشدن! یا نقش بازی کردن! ویا بخاطر مطرح شدن! و........................