به گزارش تابناک، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) انتصاب محسن رضایی به نمایندگی رهبر انقلاب و دبیری در شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

متن پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضایی (دام عزه)

سوابق درخشان جناب‌عالی در حوزه‌های فرماندهی سپاه در هشت سال دفاع مقدس، بنیان‌گذاری سازمان اطلاعات سپاه، دبیری ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تدوین چشم‌انداز کشور، نشان از لیاقت و توانمندی های سرشار و کم‌نظیر آن برادر گرانقدر برای مدیریت موفق در شرایط پیچیده امروز دارد.

در شرایط و وضعیت کنونی که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی و تهدیدات همه‌جانبۀ آمریکایی‌صهیونی است، حضور جناب‌عالی در شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش متحول سازد.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، تحت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ، با تمام توان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در چارچوب مأموریت‌های شورای عالی امنیت ملی و تحقق منویات رهبری معظم اعلام می‌دارد.