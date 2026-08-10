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انگیزه خرازی از این ادعاهای جنجالی چه بود؟!
بررسی مواضع جنجالی - هیجانی آیت الله محمدباقر خرازی در گفتگوی تابناک با محمد اکبرزاده از فعالین حوزه رسانه را میبینید.
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ایجاد تفرقه و نفاق و مهمتر معروف شدن..
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
برای دیده شدن بود
منتظر خکم دادگاه بر علیه ایشان هستیم
ایجاد تفرقه در زمان جنگ خکمش کمتر از اعدام نیست
منتظر خکم دادگاه بر علیه ایشان هستیم
ایجاد تفرقه در زمان جنگ خکمش کمتر از اعدام نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
انگیزه این آقا هر چه هست مهم نیست مسئله اصلی این است که این سخنان نشان از جنگ قدرت و تحرکات پشت پرده برای شکست دولت و به دست آوردن قوه مجریه است.که به نوعی کوتا محسوب می شود. هر کسی یک هزارم این سخنان را گفته بود عده ای برای محاکمه اش کفن پوش شده بودند ولی در کمال وقحات این سخنان را جعلی و ساخته شده با هوش مصنوعی نامید و قائله تمام شد. در حالیکه ... تابلو بود
اما چگونه از دو هفته قبل، در مورد جابجایی های شورای امنیت، اطلاعاتی بسیار کامل داشت ؟ و در حالی که یک منبع رسمی آن را تکذیب کرد اما دیروز خبر رسمی آن در تمام خبرگزاری ها منتشر شد.