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کد خبر:۱۳۸۹۰۶۱
کد خبر:۱۳۸۹۰۶۱
7017 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

انگیزه خرازی از این ادعاهای جنجالی چه بود؟!

بررسی مواضع جنجالی - هیجانی آیت الله محمدباقر خرازی در گفتگوی تابناک با محمد اکبرزاده از فعالین حوزه رسانه را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آیت الله سید محمد باقر خرازی ویدیو محمد باقر خرازی مجید رفیعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
6
72
پاسخ
ایجاد تفرقه و نفاق و مهمتر معروف شدن..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
نتیجه احضارایشان به دادگاه روحانیت چی شد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
5
60
پاسخ
برای دیده شدن بود
منتظر خکم دادگاه بر علیه ایشان هستیم
ایجاد تفرقه در زمان جنگ خکمش کمتر از اعدام نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
منتظر نباش هیچ حکمی صادر نمیشه فقط یک تذکر دوستانه بود
جیمبو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
7
60
پاسخ
انگیزه این آقا هر چه هست مهم نیست مسئله اصلی این است که این سخنان نشان از جنگ قدرت و تحرکات پشت پرده برای شکست دولت و به دست آوردن قوه مجریه است.که به نوعی کوتا محسوب می شود. هر کسی یک هزارم این سخنان را گفته بود عده ای برای محاکمه اش کفن پوش شده بودند ولی در کمال وقحات این سخنان را جعلی و ساخته شده با هوش مصنوعی نامید و قائله تمام شد. در حالیکه ... تابلو بود
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
69
پاسخ
اما چگونه از دو هفته قبل، در مورد جابجایی های شورای امنیت، اطلاعاتی بسیار کامل داشت ؟ و در حالی که یک منبع رسمی آن را تکذیب کرد اما دیروز خبر رسمی آن در تمام خبرگزاری ها منتشر شد.
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
4
11
پاسخ
لطف کنید بیو گرافی آقای خرازی را اعلام کنید :؛ من هیچ شناختی روی این شخصیت ندارم
با تشکر
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