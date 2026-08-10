نادر محمدی که می‌آید، ناخودآگاه فوتبالدوستان در ایران یاد اوت دستی های عجیب و غریب او می‌افتند؛ بازیکنی که چند سال پیش در پیکان با پشتک واروهای خود و پرتاب هایی که گاها طول زمین فوتبال را طی می‌کرد، حریفان را تحت فشار می‌گذاشت و چندین بار باعث گلزنی تیم های خود شده بود. نادر که بعد از پیکان در تیم‌های تراکتور، گل‌گهر و ذوب‌آهن هم بازی کرد، هیچ‌وقت دوست نداشته عملکرد فنی او و خصوصیات تدافعی‌اش در قالب یک بازیکن فوتبال تحت تاثیر توانایی خارق‌العاده‌اش در پرتاب اوت دستی های بلند و خطرناک قرار بگیرد، اما به هر حال کمتر سرمربی پیدا می‌شود که بتواند به سادگی از کنار این ویژگی منحصر به فرد محمدی به سادگی بگذرد و به همین خاطر اوت دستی های نادر همیشه مورد توجه بوده است. این مدافع باتجربه ایران بعد از چند سال بازی در لیگ برتر، در نقل و انتقالات تابستانی تصمیمی متفاوت گرفت و راهی لیگ دو روسیه شد. او با پیوستن به اسپورتینگ کاستروما به جمع لژیونرهای فوتبال ایران اضافه شد و روز گذشته هم اولین بازی خود را برای این تیم در لیگ دو روسیه انجام داد. اولین حضور در ترکیب کاستروما برای نادر محمدی با اتفاقی ویژه همراه شد؛ جایی که او در مصاف تیمش مقابل خاباروفسک توانست روی ویژگی عجیب خودش که همان اوت دستی های ویران‌کننده است، پاس گل سوم تیمش را بزند.