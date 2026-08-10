دستمزد باورنکردنی خانم بازیگر برای یک فیلم

فاطمه گودرزی که روزگاری ستاره سینما بود با مرور خاطراتش از فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» محصول سال ۱۳۷۳، از دستمزد خود برای بازی در این فیلم گفت؛ او ابتدا یک میلیون تومان پیشنهاد داده بود، اما در نهایت با مخالفت تهیه‌کننده، قراردادش با ۸۰۰ هزار تومان بسته شد. گودرزی همچنین گفت در آن سال‌ها اجاره خانه‌اش تنها ۹ هزار تومان بوده؛ روایتی که تصویری جالب از تفاوت دستمزدها و هزینه‌های زندگی در دهه ۷۰ ارائه می‌دهد.