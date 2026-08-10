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کد خبر:۱۳۸۹۰۵۳
کد خبر:۱۳۸۹۰۵۳
3141 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

دستمزد باورنکردنی خانم بازیگر برای یک فیلم

فاطمه گودرزی که روزگاری ستاره سینما بود با مرور خاطراتش از فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» محصول سال ۱۳۷۳، از دستمزد خود برای بازی در این فیلم گفت؛ او ابتدا یک میلیون تومان پیشنهاد داده بود، اما در نهایت با مخالفت تهیه‌کننده، قراردادش با ۸۰۰ هزار تومان بسته شد. گودرزی همچنین گفت در آن سال‌ها اجاره خانه‌اش تنها ۹ هزار تومان بوده؛ روایتی که تصویری جالب از تفاوت دستمزدها و هزینه‌های زندگی در دهه ۷۰ ارائه می‌دهد.
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نبض خبر فاطمه گودرزی دستمزد بازیگران ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
4
پاسخ
بیایید بررسی و تطابق کنیم
800 هزار تومان ...
سال 73 من حقوقم ماهی 12 هزار تومان بود
پیکان چراغ بنزی تازه هم پلاکها لیزری شده بود حدود 800 هزار تومن بود
دوو اسپرو سه ملیون تومن بود
یعنی پول یک پیکان صفر رو اون زمان گرفتن
الان یک خودرو در حد پیکان اون موقع مثلا میشه پراید ساینا یا کوییک که حدود 1 میلیاردو دویست هست
و حقوق من حدود 100 میلیون
ولی اجاره خونه تقریبا متوسط و مرتب هست ماهی حدودا 80 میلیون
پس ارزش 800 هزار تومن اون موقع 80 برابر الان بوده ....
تابناک جان ...ما.. فقیر شدیم
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