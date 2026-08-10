پیام تبریک سردار ابنالرضا به سرلشکر محسن رضایی
به گزارش تابناک؛ سردار ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شورا، تأکید کرد: تجربه ارزشمند و کمنظیر وی در هشت سال دفاع مقدس و سالها مجاهدت و حضور مؤثر در عرصههای دفاعی، امنیتی و راهبردی، پشتوانهای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت خطیر و راهبردی است.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی
انتصاب جنابعالی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شورا را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
تجربه ارزشمند و کمنظیر جنابعالی در هشت سال دفاع مقدس و سالها مجاهدت و حضور مؤثر در عرصههای دفاعی، امنیتی و راهبردی کشور، پشتوانهای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت خطیر و راهبردی است.
امروز که جمهوری اسلامی ایران در آستانه نظم نوین جهانی و ظهور قدرت موثر در عرصه بین المللی است، حضور نیروهای مؤمن، مجاهد، زمان شناس و صاحبتجربه در جایگاههای راهبردی کشور، سرمایهای برای هدایت و صیانت از منافع ملی و تقویت قدرت و اقتدار ایران اسلامی است.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت مهم و خدمت به ملت سرافراز ایران اسلامی مسئلت دارم.
همچنین از تلاشهای ارزشمند و مجاهدتهای برادر گرامی، دکتر محمدباقر ذوالقدر، در دوران حساس و پر مخاطره مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی صمیمانه قدردانی میکنم