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قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۸
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خودرو

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان تحت تاثیر فضای نامطمئن سیاسی و کاهش تقاضا قرار دارد. تداوم ابهام درباره آینده تحولات سیاسی باعث شده بخش قابل توجهی از خریداران از ورود به بازار خودداری کنند و خرید خود را تا روشن‌تر شدن شرایط به تعویق بیندازند. در چنین فضایی، تقاضای موجود بیشتر از سوی مصرف‌کنندگان واقعی شکل می‌گیرد و همین موضوع باعث شده بازار خودرو همچنان کم‌رمق و کم‌معامله باقی بماند.

قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های داخلی

تارا اتوماتیک (توربو) نسبت به روز گذشته ۳۵ میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ ۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک در مقایسه با آخرین روز معاملاتی رشد بهای ۱۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان خرید و فروش شود.

پارس نوآ کاهش بهای ۳۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، شاهین GL نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان رسید.

قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های مونتاژی

تیگو ۷ هیبرید نسبت به روز گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی پنج میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، فونیکس FX برقی نسبت به روز گذشته کاهش بهای ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ چهار میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

رسپکت پرایم تیپ ۲ در مقایسه با روز قبل ۳۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرف دیگر، ون اینرودز افزایش بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۲۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از سوی دیگر، جک J۴ افزایش بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

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قیمت خودرو خودرو داخلی خودرو مونتاژی بازار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
0
پاسخ
این قیمت ها پنج برابر قیمت واقعی است. ان شاءالله با پاشیدن آمریکا و ریختن هیمنه دلار قیمت ها به ارزش واقعی خود بر می گردد. لذا خرید نکنید تا قیمت ها واقعی شود.
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