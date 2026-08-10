پشت پردهی واگذاری زمین به خانوادههای سه فرزندی
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ روزگذشته در حالی که دبیر ستاد ملی جمعیت از واگذاری زمین ۲۰۰ متری به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر خبر داده است، برخی خانوادههای مشمول این طرح میگویند دریافت این زمین در عمل به مسیری طولانی و فرسایشی تبدیل شده است؛ مسیری که از ثبتنام و بارگذاری مدارک آغاز میشود و گاهی پس از ماهها و حتی سالها پیگیری، همچنان به نتیجه نمیرسد.
مصطفی آسیایی، پدر سه فرزند که دو فرزندش دوقلو هستند، یکی از خانوادههایی است که درگیر این روند شده است. او در این گفتوگو از نزدیک به دو سال پیگیری میگوید؛ پیگیریهایی که او را بارها از یک دستگاه به دستگاه دیگر کشانده، اما هنوز پاسخ روشنی درباره زمان واگذاری زمین دریافت نکرده است.
آسیایی درباره خانوادهاش گفت: «دخترم سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده و فرزند دوم و سومم، دو پسر دوقلو، سال ۱۴۰۳ به دنیا آمدند.»
او ادامه داد: «سال ۱۴۰۳ برای دریافت زمین اقدام کردم. حدود روزهای ۲۱ یا ۲۲ سال ۱۴۰۳ مراجعه کردم و گفتند برای دریافت زمین ثبتنام کنم.»
به گفته این پدر سهفرزند، در مرحله نخست از او خواسته شد مدارک اعضای خانواده را در سامانه بارگذاری کند. او گفت: «گفتند شناسنامه فرزندان را بارگذاری کنید و مدارک خودتان و تکتک اعضای خانواده را هم در سامانه قرار دهید. ما هم همه این کارها را انجام دادیم.»
آسیایی که میگوید مستأجر است و خانهای به نامش ندارد، افزود: «من خانه ندارم و مستأجر هستم. در اسلامشهر زندگی میکنم و هیچ ملکی ندارم. فقط یک خودرو دارم.»
پس از ثبتنام و بارگذاری مدارک، پرونده او وارد مرحله تشکیل پرونده شد؛ اما به گفته این پدر، از همانجا انتظار و پیگیریهای بینتیجه آغاز شد.
وی گفت: «حدود دو ماه بعد از ثبتنام، یعنی اسفندماه، برای پیگیری مراجعه کردم، گفتند هنوز زمین نداریم. فروردین رفتم، گفتند هنوز زمین نداریم. اردیبهشت رفتم، گفتند هنوز زمین نداریم. شهریور رفتم، باز گفتند هنوز زمین نداریم.»
او که در این مدت برای پیدا کردن راهی برای تعیین تکلیف پروندهاش بارها مراجعه کرده است، ادامه داد: «از آنجا به بعد، هر جا که فکر میکردم باید برای پیگیری بروم، مراجعه کردم.»
آسیایی افزود: «به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه کردم. به بنیاد مسکن رفتم. به فرمانداری مراجعه کردم و حتی به استانداری هم رفتم.»
این پدر سهفرزند درباره نتیجه این همه رفتوآمد گفت: «اما با وجود اینکه همه این مسیرها را رفتم، هنوز به نتیجه نرسیدهام.»
آسیایی با اشاره به وضعیت درخواستش در سامانه گفت: «درخواست من همچنان در سامانه در وضعیت «در انتظار» است و حدود دو سال است که منتظر تعیین تکلیف هستم.»
او با لحنی که از بلاتکلیفی و خستگی از پیگیریهای مکرر حکایت دارد، تأکید کرد: «یعنی ما ثبتنام کردیم، مدارک را بارگذاری کردیم، پرونده تشکیل شد و بعد برای پیگیری به سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانداری و استانداری مراجعه کردیم، اما هنوز مشخص نیست زمین چه زمانی به ما تعلق میگیرد. همه هم گفتند که فعلاً زمین نداریم.»
روایت مصطفی آسیایی، پدر سه فرزند، روایت خانوادهای است که تمام مراحل اعلامشده را طی کرده، مدارکش را بارگذاری کرده، پرونده تشکیل داده و برای گرفتن پاسخ، بارها از یک اداره به اداره دیگر رفته است؛ اما پس از نزدیک به دو سال، نتیجه پیگیریهایش همچنان یک عبارت در سامانه است: «در انتظار».
او در حالی همچنان مستأجر است و میگوید هیچ ملکی به نامش ندارد که با وجود مراجعه به دستگاههای مختلف، هنوز نمیداند این انتظار چه زمانی به پایان میرسد و اساساً چه زمانی قرار است زمینی که برای دریافت آن ثبتنام کرده، به خانوادهاش واگذار شود.
من خودم بچه سوم سال 1403 به دنیا آمده و ساکن شهر تهران ولی متأسفانه برای شهر تهران
امکان ثبت نام وجود ندارد و جاهای که برای شهر تهران اعلام کردند در سامانه وجود ندارد
که بخواهی ثبت نام کنی
25 سال کارمند هستم و خانه ندارم !!!!!!!!!!!!!
برای کسی که خانه نداره بدهید شاید طرف 5 تا بچه داره میلیاردر هم هست چرا باید از بیت المال بهش بدهید !!!!!!