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۷ کشته و ۳۰ مجروح در پی حملات یمن به المخا

مزدوران وابسته به عربستان سعودی در یمن اعلام کردند حمله موشکی و پهپادی روز یکشنبه به بندر المخا، ۷ کشته و ۳۰ زخمی بر جای گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۳
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حملات یمن

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مزدوران مورد حمایت عربستان در یمن اعلام کردند حمله موشکی و پهپادی انصارالله به شهر المخا و بندر آن در غرب این کشور در روز یکشنبه ۷ کشته و ۳۰ زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش شبکه الجزیره، شبه نظامیان وابسته به سعودی همچنین اعلام کردند شهر المخا و بندر آن روز یکشنبه هدف حمله موشکی و پهپادی نیرو‌های حوثی (انصارالله) قرار گرفت. بر اساس این ادعا، حملات یمن مناطق غیرنظامی، زیرساخت‌ها، محل سکونت کارکنان و ایستگاه‌های تولید برق را هدف قرار داده و برخی مواضع نظامی نیز در میان اهداف حمله بوده‌اند.

مزدوران سعودی همچنین اعلام کردند در پی این حمله، ۴ نفر از نیرو‌های نظامی و ۳ غیرنظامی کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. پیش از این شبکه المسیره یمن از کشته شدن چند اقسر سعودی در این حملات خبر داده بود.

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یمن المخا مزدوران عربستان حمله موشکی
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