



به گزارش تابناک؛ خبرگزاری CNBC گزارش داد: این اقدامات شامل ممنوعیت معامله شرکت‌های چینی با هفت نهاد آمریکایی، تشدید کنترل صادرات پهپادها و فناوری‌های مرتبط به آمریکا، و ممنوعیت همکاری با نهادهای انطباق و گواهی‌دهی آمریکایی است.



چین همچنین نخستین تحقیق امنیت ملی خود در حوزه تجارت خارجی را علیه تجهیزات چاپ و کپی وارداتی با نرم‌افزار خارجی آغاز کرده است.