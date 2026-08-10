گستردهترین اقدامات تلافیجویانه چین علیه آمریکا
چین یکی از گستردهترین اقدامات تلافیجویانه تجاری علیه آمریکا را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ خبرگزاری CNBC گزارش داد: این اقدامات شامل ممنوعیت معامله شرکتهای چینی با هفت نهاد آمریکایی، تشدید کنترل صادرات پهپادها و فناوریهای مرتبط به آمریکا، و ممنوعیت همکاری با نهادهای انطباق و گواهیدهی آمریکایی است.
چین همچنین نخستین تحقیق امنیت ملی خود در حوزه تجارت خارجی را علیه تجهیزات چاپ و کپی وارداتی با نرمافزار خارجی آغاز کرده است.
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