صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

گسترده‌ترین اقدامات تلافی‌جویانه چین علیه آمریکا

چین یکی از گسترده‌ترین اقدامات تلافی‌جویانه تجاری علیه آمریکا را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۲
| |
2470 بازدید
چین



به گزارش تابناک؛ خبرگزاری CNBC گزارش داد: این اقدامات شامل ممنوعیت معامله شرکت‌های چینی با هفت نهاد آمریکایی، تشدید کنترل صادرات پهپادها و فناوری‌های مرتبط به آمریکا، و ممنوعیت همکاری با نهادهای انطباق و گواهی‌دهی آمریکایی است. 

چین همچنین نخستین تحقیق امنیت ملی خود در حوزه تجارت خارجی را علیه تجهیزات چاپ و کپی وارداتی با نرم‌افزار خارجی آغاز کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چین آمریکا پهپاد تجارت خارجی
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیویورک تایمز: جنگ ایران، بازدارندگی آمریکا را نابود کرد
سناتور مورفی: با ادامه جنگ، ایران قوی‌تر می‌شود
وقوع حادثه امنیتی در نزدیکی باشگاه گلف «ترامپ»
جزئیات ضربات پهپادی ایران به یکی از مهم‌ترین مراکز ارتش آمریکا
تصاویر جدید از انهدام مواضع نیروهای آمریکایی
ادعای جدید ترامپ درباره تعامل با ایران!
گوترش: جهان باید بمباران ناکازاکی را به‌ خاطر بسپارد
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۲ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005pLu
tabnak.ir/005pLu