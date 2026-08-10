عکس: روستای مترسک‌ها در انگلیس

جشنواره دوهفته‌ای مترسک‌ها در روستای کِتِل‌وِل در یورکشایر دیلز انگلیس، بار دیگر با نمایش ده‌ها مترسک خلاقانه و شخصیت‌های متنوع، خیابان‌ها، باغ‌ها و ورودی خانه‌های این روستا را به صحنه‌ای تماشایی تبدیل کرده است. این جشنواره که نخستین بار در سال ۱۹۹۴ با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای مدرسه ابتدایی محلی برگزار شد، اکنون به رویدادی محبوب تبدیل شده و هزاران بازدیدکننده را به این روستا می‌کشاند.