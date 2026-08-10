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کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۱
بازدید: ۴۹۷۶
نظرات: ۳

عکس: روستای مترسک‌ها در انگلیس

جشنواره دوهفته‌ای مترسک‌ها در روستای کِتِل‌وِل در یورکشایر دیلز انگلیس، بار دیگر با نمایش ده‌ها مترسک خلاقانه و شخصیت‌های متنوع، خیابان‌ها، باغ‌ها و ورودی خانه‌های این روستا را به صحنه‌ای تماشایی تبدیل کرده است. این جشنواره که نخستین بار در سال ۱۹۹۴ با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای مدرسه ابتدایی محلی برگزار شد، اکنون به رویدادی محبوب تبدیل شده و هزاران بازدیدکننده را به این روستا می‌کشاند.

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برچسب‌ها:
روستای مترسک‌ها یورکشایر دیلز انگلیس انگلیسی عکس بین الملل جشنواره ها
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
با حال بود
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
چه زندگی آرومی به دوز از جنگ و تحریم
پاسخ
1
0