عکس: روستای مترسکها در انگلیس
جشنواره دوهفتهای مترسکها در روستای کِتِلوِل در یورکشایر دیلز انگلیس، بار دیگر با نمایش دهها مترسک خلاقانه و شخصیتهای متنوع، خیابانها، باغها و ورودی خانههای این روستا را به صحنهای تماشایی تبدیل کرده است. این جشنواره که نخستین بار در سال ۱۹۹۴ با هدف جمعآوری کمک مالی برای مدرسه ابتدایی محلی برگزار شد، اکنون به رویدادی محبوب تبدیل شده و هزاران بازدیدکننده را به این روستا میکشاند.
گزارش خطا
پسندها:
2
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰