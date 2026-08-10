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کد خبر: ۱۳۸۹۰۳۷
بازدید: ۶۵۵۱
نظرات: ۱

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ قدیمی‌ترین قاب کعبه

تصویری تاریخی از شهر مکه و خانه خدا که به سال ۱۲۵۹ هجری شمسی بازمی‌گردد، نمایی متفاوت از کعبه و بافت پیرامون آن در بیش از یک قرن پیش ارائه می‌دهد. این ثبت قدیمی، تصویری از شکل و سیمای مکه در آن دوران و فضای پیرامونی مسجدالحرام را به نمایش می‌گذارد و از اسناد تصویری قابل توجه برای شناخت چهره تاریخی این شهر مقدس به شمار می‌رود.

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برچسب‌ها:
قدیمی‌ترین قاب کعبه پنجره‌ای به گذشته عکس تاریخی کعبه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
یا الله
پاسخ
3
1