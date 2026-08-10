عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ قدیمی‌ترین قاب کعبه

تصویری تاریخی از شهر مکه و خانه خدا که به سال ۱۲۵۹ هجری شمسی بازمی‌گردد، نمایی متفاوت از کعبه و بافت پیرامون آن در بیش از یک قرن پیش ارائه می‌دهد. این ثبت قدیمی، تصویری از شکل و سیمای مکه در آن دوران و فضای پیرامونی مسجدالحرام را به نمایش می‌گذارد و از اسناد تصویری قابل توجه برای شناخت چهره تاریخی این شهر مقدس به شمار می‌رود.