مردی زباله‌گرد که در جریان درگیری با یک زباله‌گرد دیگر در حوالی نیاوران با چاقو و چوب زخمی شده بود، در بیمارستان جان باخت و تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل این جنایت آغاز شد.

مردی زباله‌گرد که در جریان درگیری با یک زباله‌گرد دیگر در حوالی نیاوران با چاقو و چوب زخمی شده بود، در بیمارستان جان باخت و تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل این جنایت آغاز شد.

به گزارش تابناک، تحقیقات برای دستگیری مرد تبعه افغانستان که در جریان درگیری با یک مرد جوان در حوالی نیاوران او را با چاقو و چوب هدف قرار داده و باعث مرگش شده است، آغاز شد.

این جنایت شامگاه جمعه هفته گذشته در یکی از مناطق اطراف نیاوران رخ داد؛ جایی که مردم هنگام عبور از محل و در نزدیکی یک سطل زباله با پیکر خونین مرد جوانی روبه‌رو شدند.

مردم پس از مشاهده این صحنه موضوع را به اورژانس اطلاع دادند و مرد مجروح برای درمان به بیمارستان منتقل شد، اما شدت جراحات واردشده به حدی بود که تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه نداد و مرد جوان جان باخت.

پس از مرگ این مرد، موضوع به پلیس اعلام شد و تحقیقات برای روشن شدن علت درگیری و شناسایی عامل جنایت آغاز شد.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول پیش از این حادثه با مرد دیگری که او هم زباله‌گردی بوده که در همان محدوده فعالیت داشت، درگیر شده بود.

بررسی گفته‌های شاهدان و همچنین اظهاراتی که مرد جوان پیش از مرگ درباره علت درگیری مطرح کرده بود، سرنخ مهمی در اختیار ماموران قرار داد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، مقتول ایرانی است و مرد تبعه افغانستان بر سر جمع‌آوری زباله و کارتن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده بودند. هر دو نفر در آن محدوده زباله جمع می‌کردند و ظاهراً اختلاف آنها بر سر این بود که زباله‌ها و کارتن‌های جمع‌آوری‌شده متعلق به چه کسی است.

مقتول در توضیح علت درگیری گفته بود مرد تبعه افغانستان مدعی می‌شده زباله‌ها و وسایلی که در محل وجود دارد، متعلق به اوست.

او در ادامه گفته بود مردی که مرا زذ زباله‌ها و کارتن‌ها را جمع می‌کرد و همین موضوع باعث اختلاف میان آنها شده بود.

طبق بررسی‌های انجام‌شده، اختلاف بر سر همین موضوع بالا گرفته و درگیری میان دو مرد شکل گرفته است.

در جریان این درگیری، مرد تبعه افغانستان با چاقو و چوب به مرد جوان حمله کرده و او را زخمی کرده است.

مرد جوان پس از این درگیری در حالی که به شدت مجروح شده بود، در نزدیکی یک سطل زباله رها شد و دقایقی بعد توسط مردم پیدا و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

با وجود انتقال سریع مرد مجروح به مرکز درمانی، جراحات وارده مرگبار بود و او جان خود را از دست داد.

کارآگاهان پس از حضور در محل و انجام تحقیقات میدانی، اظهارات شاهدان را بررسی کردند و به اطلاعاتی درباره عامل درگیری دست یافتند.

بررسی گفته‌های شاهدان و اظهارات مرد جوان پیش از مرگ نشان داد اختلاف میان او و مرد تبعه افغانستان از مدت کوتاهی قبل و بر سر جمع‌آوری زباله و وسایلی مانند کارتن شکل گرفته بود.

مقتول گفته بود طرف مقابل مدعی بوده کارتن‌ها و زباله‌هایی که در محل جمع‌آوری می‌شوند، متعلق به او هستند و همین ادعا باعث شده بود میان آنها مشاجره شکل بگیرد.

با مشخص شدن هویت عامل درگیری، تحقیقات برای دستگیری او در حالی آغاز شده است که تصاویر دوربین‌های اطراف هم گفته‌های مرد جان باخته را تایید می‌کند. بنابراین متهم در حال حاضر تحت تعقیب پلیس قرار دارد و تحقیقات درباره این جنایت ادامه دارد تا جزئیات درگیری از زبان متهم هم شنیده ، نحوه دقیق وقوع حادثه و علت بالا گرفتن اختلاف میان دو مرد روشن شود.