عکس: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد و جمعی از اعضای مجمع از جمله محمود احمدی‌نژاد و سعید جلیلی در این نشست حضور داشتند. آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، با اشاره به گذشت بیش از پنج ماه از شهادت رهبر فقید انقلاب، گفت: «داغ فراق ایشان همچنان در دل‌ها تازه است و قلوب ما از این فراق و نیز از ظلمی که بر ملت ایران رفته، به شدت مجروح است.»