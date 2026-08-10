عکس: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی برگزار شد و جمعی از اعضای مجمع از جمله محمود احمدینژاد و سعید جلیلی در این نشست حضور داشتند. آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، با اشاره به گذشت بیش از پنج ماه از شهادت رهبر فقید انقلاب، گفت: «داغ فراق ایشان همچنان در دلها تازه است و قلوب ما از این فراق و نیز از ظلمی که بر ملت ایران رفته، به شدت مجروح است.»
گزارش خطا
پسندها:
1
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.