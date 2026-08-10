چنگیز وثوقی، بازیگر قبلِ انقلاب بستری شد
چنگیز وثوقی بازیگر و برادر بهروز وثوقی در بیمارستان بستری شده است. این عکس را حسین فرحبخش تهیه کننده سینما منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۳۰| |
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غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
چه خنده های چندش آوری بالای سر مریض با این حال
پاسخ ها
رضا| |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
طرف با این وضع افتاده رو تخت اونوقت ایناذوق میکنن که رفتند پیش وثوقی و باهاش عکس میگیرند
ایرانی| |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
استاد چنگیز وثوقی یکی از بهترین بازیگران قبل از انقلاب هستن انشالله زودتر حالشون خوب بشه و سرحال و شاداب باشن.