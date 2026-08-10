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چنگیز وثوقی، بازیگر قبلِ انقلاب بستری شد

چنگیز وثوقی بازیگر و برادر بهروز وثوقی در بیمارستان بستری شده است. این عکس را حسین فرحبخش تهیه کننده سینما منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۳۰
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38387 بازدید
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۹

 

عکس/چنگیز وثوقی، بازیگر قبلِ انقلاب در بیمارستان بستری شد

 
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عکس بازیگران چنگیز وثوقی بستری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
42
پاسخ
ایشون بعد از انقلاب هم بازیگر بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
41
پاسخ
ایشان بعد از انقلاب هم نقش های مهم زیادی بازی کردن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
9
57
پاسخ
چه خنده های چندش آوری بالای سر مریض با این حال
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
واقعا
طرف با این وضع افتاده رو تخت اونوقت ایناذوق میکنن که رفتند پیش وثوقی و باهاش عکس میگیرند
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
افرادی که میرن کنار تخت مریض سلفی میگیرن .همین برای حقارتشون کافیه که دارن داد میزنن با وجود سالم بودنشون جامعه هنوز اونها رو اندازه اون بیمار روی تخت قبول نداره
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
41
پاسخ
با امید شفا عاجل همه بیماران و همچین استاد چنگیز وثوق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
29
پاسخ
خدا شفا بده انشالله
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
15
پاسخ
استاد چنگیز وثوقی یکی از بهترین بازیگران قبل از انقلاب هستن انشالله زودتر حالشون خوب بشه و سرحال و شاداب باشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
6
پاسخ
سلفی با چنگیز!!!!
برای عیادت و روحیه دادن به بیمار رفتید یا خودنمایی ؟ کمبود دارید،,؟
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