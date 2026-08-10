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انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی ازرسانه های تندرو

شبه رسانه‌هایی که عملا بخش غالب اتاق جنگ صهیونیست‌ها هستند چه اعتباری و عیاری از صداقت دارند که به استناد آن، فرزندان کوشای وطن را متهم به خیانت می‌کنید؟
کد خبر: ۱۳۸۹۰۲۷
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2672 بازدید
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انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی ازرسانه های تندرو

به گزارش تابناک، جمهوری اسلامی نوشت: در میان رجال و سیاسیون کم نمی‌بینیم استناد به گفته و بافته کسانی که از اساس نا معتبرند. افرادی که فسق خبری شان به دیگر گونه‌های فسق که مرتکب می‌شوند اضافه شده است اما می‌شوند منبع خبر و سپس تحلیلِ برخی ها.

واقعا باید پرسید که شما فسق گفتاری ترامپ برایتان هنوز آشکار نشده که به استناد توئیت‌های او، انگشت اشاره تان در چشم مسئولان خودمان می‌رود؟ 

شبه رسانه‌هایی که عملا بخش غالب اتاق جنگ صهیونیست‌ها هستند چه اعتباری و عیاری از صداقت دارند که به استناد آن، فرزندان کوشای وطن را متهم به خیانت می‌کنید؟ 

می‌پندارید اگر بذراختلاف بیافشانید و حنظل بکارید فردا به تخت خواهید نشست و میوه قدرت پیش رو خواهید گذاشت؟ اشتباه می‌کنید. تیغ دشمن اگر فرصت پیدا کند گردن همه را می‌زند. تیز کردن تیغ او، تعجیل برای زخمی است که در گردن خودتان خواهد نشست.

 
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توئیت ترامپ خیانت مسئولان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
4
6
پاسخ
احسنت به شرافت رسانه ای این روزنامه
عبدالرسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
3
پاسخ
آفرین.خداوند خود یاور بندگان حقگوست.
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