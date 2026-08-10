به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه‌ی حد فاصل ۲ دهستان دیر سریان و الطیبه حمله کرد.

بر اساس این گزارش، توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین بار دیگر تپه علی الطاهر در شهرستان النبطیه را هدف حملات خود قرار داد.

این تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان پس از گذشت تنها چند روز از مذاکرات تل‌آویو-بیروت در رم صورت می گیرد.

دیروز یکشنبه نیز چهار روستا در استان النبطیه در جنوب لبنان هدف توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

منطقه مورد هدف در حد فاصل بین دو شهرک میفدون و زوطر شرقی قرار گرفته بود و توپخانه ارتش صهیونیستی از نیمه شب شنبه به طور مشخص ارتفاعات علی الطاهر در اطراف النبطیه الفوقا و اطراف زوطر، میفدون و دوحه کفررمان را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، صبح دیروز یکشنبه نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز البقاع در شرق و جبل لبنان و نیز پهپادهای این رژیم بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت به پرواز درآمدند.

تجاوزات رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش هفتمین دور مذاکرات لبنان و این رژیم تحت نظارت آمریکا در رم برگزار شد و طی آن پرونده‌های مرتبط با اجرای توافق چارچوب بررسی شد.

تجاوز مکرر رژیم تل آویو به لبنان همزمان با آن صورت می گیرد که یک دیپلمات لبنانی بامداد دوشنبه اعلام کرد: برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات میان لبنان و طرف اسرائیلی در ماه آینده وجود ندارد و در صورت برگزاری دور بعدی، احتمالاً این مذاکرات پس از پایان تابستان انجام خواهد شد.

وی گفت که طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی با گسترش آنچه «مناطق آزمایشی» خوانده شده، پیش از دستیابی به «پیشرفت» در دو منطقه قبلی مخالفت کرده‌اند.

وی افزود: هیأت لبنانی نیز ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه تمامی انفجارهای رخ‌داده در جنوب لبنان ناشی از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی بوده را رد کرده است.

به گفته این مقام دیپلماتیک، هیأت‌های آمریکایی و اسرائیلی همچنین خواستار عقب‌نشینی حزب‌الله از ارتفاعات علی‌الطاهر در منطقه النبطیه شده‌اند.

رژیم صهیونیستی بار دیگر به نوار غزه حمله کرد



همچنین شبکه المیادین با اعلام خبر حمله به غزه افزود که یگان توپخانه‌ رژیم صهیونیستی خیابان الطینه در جنوب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داده است.

در همین حال، شبکه المیادین از زخمی شدن شماری از فلسطینیان بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه خبر داد.

جزئیات بیشتری درباره شمار زخمی‌ها و میزان خسارت‌های ناشی از این حملات منتشر نشده است.

این حملات همزمان با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ۱۵ بندی غزه صورت می گیرد.

نتانیاهو با رد طرح ۱۵‌بندی، خروج نیروهای این رژیم از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد.

وی روز یکشنبه اعلام کرد این رژیم تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود، از غزه خارج نخواهد شد.

نتانیاهو همچنین گفت تا زمانی که نخست‌وزیر باشد، اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد.

وی افزود که رژیم صهیونیستی درباره موضوع خلع سلاح حماس با مقام‌های آمریکایی در حال گفت‌وگو است.

پس از اظهارات نتانیاهو، «نیکلای ملادینوف» فرستاده عالی شورای صلح غزه یکشنبه شب تأکید کرد که آنچه ما خواهان آن هستیم، عدم استقرار و انتشار نیروهای ارتش اسرائیل در خارج از «خط زرد» (خط حائل) در نوار غزه است.

وی در تقابل با مقاومت در گفت وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهار کرد، اسرائیل تنها از مناطقی عقب‌نشینی خواهد کرد که خالی شدن کامل آن‌ها از سلاح و تونل‌ها به‌طور رسمی اعلام شده باشد.