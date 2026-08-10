عکس: مقایسه ذخیره آب نیروگاه سد سیمره سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

وضعیت ذخیره آب در حال حاضر به نسبت مدت مشابه سال گذشته از وضعیتی بسیار مطلوب و مناسب برخوردار است.

به گزارش تابناک، وضعیت ذخیره آب در حال حاضر به نسبت مدت مشابه سال گذشته از وضعیتی بسیار مطلوب و مناسب برخوردار است.

سد سیمره بر رود سیمره در استان ایلام واقع است.