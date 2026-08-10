صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عکس: مقایسه ذخیره آب نیروگاه سد سیمره سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

وضعیت ذخیره آب در حال حاضر به نسبت مدت مشابه سال گذشته از وضعیتی بسیار مطلوب و مناسب برخوردار است.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۲۳
| |
11569 بازدید
|
۵
عکس مقایسه ای سد سیمره

به گزارش تابناک، وضعیت ذخیره آب در حال حاضر به نسبت مدت مشابه سال گذشته از وضعیتی بسیار مطلوب و مناسب برخوردار است.

سد سیمره بر رود سیمره در استان ایلام واقع است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلام سد سیمره ذخیره سد نمای هوایی ذخیره سدها
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
میزان آب در سدهای تهران چقدر است؟
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
عکس: چشم‌انداز هوایی از طبیعت زیبای سد سیمره در ایلام
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
20
پاسخ
خدا را شکر . و فقط خداراشکر .
پاسخ ها
نه اسفند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
پاقدم شخص اول روحانی است
محسن دریک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
5
پاسخ
دلیلش انهدام رادارهای اخلالگر دشمن در منطقه است. (وقتی شبکه های رسانه ای معاند مثل اینترنشنال اسرائیلی از مشکلات آب و هوایی ایران می‌گوید یعنی داشتند خرابکاری اقلیمی انجام میدادند و این موضوع مربوط به اول انقلاب تا الان هست به اعتراف یکی از اعضای ناتو
عبدالرسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
3
پاسخ
الهی هزاران مرتبه شکر سپاس از تو خدایا....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
1
پاسخ
خوشحال نباشید....پاییز و زمستان امسال بارش زیاده و مثل سال 97/98 خوزستان دچار سیلاب های وحشتناک میشه....از همین الان آب رو تخلیه کنید تا هم برق تولید بشه هم سدها تخلیه بشن هم محیط زیست آبش تامین بشه
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۲ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005pLb
tabnak.ir/005pLb