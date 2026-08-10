عکس: مقایسه ذخیره آب نیروگاه سد سیمره سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
وضعیت ذخیره آب در حال حاضر به نسبت مدت مشابه سال گذشته از وضعیتی بسیار مطلوب و مناسب برخوردار است.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۲۳| |
11569 بازدید
به گزارش تابناک، وضعیت ذخیره آب در حال حاضر به نسبت مدت مشابه سال گذشته از وضعیتی بسیار مطلوب و مناسب برخوردار است.
سد سیمره بر رود سیمره در استان ایلام واقع است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
خدا را شکر . و فقط خداراشکر .
پاسخ ها
نه اسفند| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
دلیلش انهدام رادارهای اخلالگر دشمن در منطقه است. (وقتی شبکه های رسانه ای معاند مثل اینترنشنال اسرائیلی از مشکلات آب و هوایی ایران میگوید یعنی داشتند خرابکاری اقلیمی انجام میدادند و این موضوع مربوط به اول انقلاب تا الان هست به اعتراف یکی از اعضای ناتو