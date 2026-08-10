طراحی نهایی آیفون ۱۸ پرو مکس و آیفون فولد لو رفت! + عکس
به گزارش تابناک به نقل از زومیت، برند لوکس کاویار که به طراحی نسخههای سفارشی و گرانقیمت از پرچمداران بازار شهرت دارد، صفحات پیشخرید محصولات آیندهی اپل را همراه با جزئیات فنی و طراحی آنها در وبسایت خود فعال کرد.
اقدام زودهنگام کاویار، اطلاعاتی از مشخصات سختافزاری آیفون ۱۸ پرو، آیفون ۱۸ پرو مکس و مدل بهشدت مورد انتظار آیفون اولترا را در اختیار رسانهها قرار میدهد.
کاویار با اطمینان اعلام کرد که رویداد رونمایی اپل در تاریخ ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) برگزار خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در صفحات این برند، گوشیهای آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس با رنگ شاخص جدیدی به نام آلبالویی تیره (Dark Cherry) در کنار رنگهای نقرهای، خاکستری و آبی کمرنگ عرضه میشوند.
ابعاد نمایشگر هر دو آیفون پرو مکس و پرو بدون تغییر نسبت به نسل قبل، به ترتیب ۶٫۹ اینچ و ۶٫۳ اینچ باقی میماند، اما به دلیل انتقال برخی از قطعات سیستم تشخیص چهره به زیر صفحهنمایش، بخش داینامیک آیلند بهطور محسوسی کوچکتر خواهد شد.
در بخش سختافزار، آیفون ۱۸ پرو به تراشهی دو نانومتری A20 Pro مجهز میشود و دوربین اصلیاش از سیستم دیافراگم متغیر بهره خواهد برد. دکمهی اختصاصی کمرا کنترل که پیشتر بازخورد لمسی داشت، در این نسل هیچگونه حرکت فیزیکیای نخواهد داشت و کاملا خازنی میشود. این گوشی با افزایش ضخامت جزئی، باتری ۵۱۰۰ تا ۵۲۰۰ میلیآمپرساعتی را در خود جای میدهد.
اطلاعات مربوط به آیفون اولترا نشان میدهد که این دستگاه از شاسی تیتانیومی مقاوم با لولای ساختهشده از فلز مایع (آلیاژ آمورف) بهره میبرد. ضخامت گوشی ظاهرا در حالت بازشده ۴٫۹ میلیمتر و در حالت بسته حدود ۹ میلیمتر است و در رنگهای مشکی و سفید عرضه میشود.
نمایشگر داخلی ۷٫۸ اینچی با نسبت تصویر ۴:۳ و نمایشگر بیرونی ۵٫۳ اینچی، هر دو مجهز به نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی LTPO هستند. آیفون اولترا نیز احتمالا از تراشهی A20 Pro به همراه ۱۲ گیگابایت رم، دوربین دوگانهی پشتی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین سلفی زیر نمایشگر ۲۴ مگاپیکسلی و باتری غولپیکر ۵۸۰۰ میلیآمپرساعتی استفاده میکند.