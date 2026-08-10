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حمله خونین گرگ‌ها به دامداری در شهرستان خاتم یزد

حمله چند قلاده گرگ به یک دامداری در ابتدای کمربندی شهر هرات شهرستان خاتم، ۳۵ رأس گوسفند را تلف و ۱۰ رأس دیگر را زخمی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۱۴
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حمله گرگ به گوسفندان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، چند قلاده گرگ با ورود به محل نگهداری دام‌ها در ابتدای کمربندی شهر هرات شهرستان خاتم، به دام‌های دامدار جوان این منطقه، حمله کردند.در این حادثه، ۳۵ رأس گوسفند تلف و ۱۰ رأس دیگر زخمی شدند و خسارت قابل توجهی به این دامداری وارد شد.

این حادثه در حالی رخ داده است که طی چند روز گذشته، حمله گرگ‌ها برای دومین بار به دامداران شهر هرات خسارت وارد کرده و نگرانی‌هایی را در میان دامداران منطقه به وجود آورده است.

دامداران منطقه با ابراز نگرانی از تکرار این حوادث، خواستار حمایت از دامداران خسارت‌دیده هستند.

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یزد شهرستان خاتم گرگ حمله گرگ دامداری گوسفندان
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