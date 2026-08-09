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کد خبر:۱۳۸۹۰۰۶
کد خبر:۱۳۸۹۰۰۶
3569 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تنها راه حل نجات کشور ساخت بمب اتم و منفجرش کردنش در اقیانوس اطلس است!

آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی که ادعاهای اخیرش درباره استعفای پزشکیان و پاسخ رهبری با تکذیب شدید دفتر رهبر انقلاب مواجه شد و اخیراً به دادسرای ویژه روحانیت نیز احضار شده، در بخشی از اظهاراتش که مورد سوءاستفاده ضدانقلاب قرار گرفته، گفته است: «تنها راه نجات کشور ساخت بمب اتم و منفجر کردن آن است تا بفهمند و بگویند این خیلی دیونه است.» برادرزاده شهید کمال خرازی در ادامه اظهاراتش گفت: «بزرگترین مشکلی که پزشکیان و امثال او در شورای راهبردی [شورای راهبردی روابط خارجی] که عموی ما هم رئیس آن بود و خدا از سر تقصیراتش بگذرد این بود که با ساخت بمب اتمی مخالفت می کردند! آقایانی که از حیث کارشناسی مخالفت کردند در آن دنیا خیلی گرفتارند این را با اطلاع از آن طرف عالم می گویم! حالا اون که فتوا داده اجتهاد کرده، باید در قیامت جوابگو باشه. تنها راه حل نجات ما ساخت بمب اتم و شلیک آن است! باید بمب اتم را بسازیم و در اقیانوس اطلس بزنیم و سونامی ایجاد کنیم که موجش به سواحل آمریکا برسه!» این بخش از اظهارات خرازی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
آیت الله سید محمد باقر خرازی نبض خبر ویدیو بمب اتمی ایران بازدارندگی هسته ای محمد باقر خرازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
5
پاسخ
مگر ضد انقلاب چه سگیه که بخواد سوء استفاده کنه، لابد آمریکا که بمب اتم انداخت ژاپن اشکال نداره سلاح هسته ای داشته باشه ولی ایران حرفش رو هم بزنه جرمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
5
پاسخ
حاج آقا جسارتا اون دریای اطلس نیست و اقیانوس اطلسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
2
پاسخ
بجز انفجار اطلس باقی حرف هاش درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
7
پاسخ
بمب بزنیم به اقیانوس اطلس ، مردم کوبا کلاً میرن زیر آب ، چه گناهی کردن ؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
1
پاسخ
رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
3
پاسخ
کاملا درست میگه ... تنهاچاره ایران بازدارندگی هسته ای هستش والا آمریکا و اسرائیل دست از سر ایران برنمیدارن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
3
پاسخ
مرحبا یا باید تسلیم شیم یا باید هسته ای ساخته بشه و آزمایش بشه
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