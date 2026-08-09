تنها راه حل نجات کشور ساخت بمب اتم و منفجرش کردنش در اقیانوس اطلس است!

آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی که ادعاهای اخیرش درباره استعفای پزشکیان و پاسخ رهبری با تکذیب شدید دفتر رهبر انقلاب مواجه شد و اخیراً به دادسرای ویژه روحانیت نیز احضار شده، در بخشی از اظهاراتش که مورد سوءاستفاده ضدانقلاب قرار گرفته، گفته است: «تنها راه نجات کشور ساخت بمب اتم و منفجر کردن آن است تا بفهمند و بگویند این خیلی دیونه است.» برادرزاده شهید کمال خرازی در ادامه اظهاراتش گفت: «بزرگترین مشکلی که پزشکیان و امثال او در شورای راهبردی [شورای راهبردی روابط خارجی] که عموی ما هم رئیس آن بود و خدا از سر تقصیراتش بگذرد این بود که با ساخت بمب اتمی مخالفت می کردند! آقایانی که از حیث کارشناسی مخالفت کردند در آن دنیا خیلی گرفتارند این را با اطلاع از آن طرف عالم می گویم! حالا اون که فتوا داده اجتهاد کرده، باید در قیامت جوابگو باشه. تنها راه حل نجات ما ساخت بمب اتم و شلیک آن است! باید بمب اتم را بسازیم و در اقیانوس اطلس بزنیم و سونامی ایجاد کنیم که موجش به سواحل آمریکا برسه!» این بخش از اظهارات خرازی را می‌بینید و می‌شنوید.