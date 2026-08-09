به گزارش تابناک به نقل از مهر، گزارش‌ها از وقوع «حادثه امنیتی» در نزدیکی باشگاه گلف ترامپ در ایالت نیوجرسی آمریکا حکایت می کند.

فرماندهی دفاع هوافضای تروریست شمال آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های این واحد، دو فروند هواپیما را که به حریم هوایی ممنوعه در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ در بیدمینستر ایالت نیوجرسی وارد شده بودند، رهگیری کردند.