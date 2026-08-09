گوترش: جهان باید بمباران ناکازاکی را به‌ خاطر بسپارد

دبیرکل سازمان ملل گفت جهان باید بمباران اتمی ناکازاکی، قربانیان و بازماندگان آن را به خاطر بسپارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه به مناسبت سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی توسط آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من قویا معتقدم که جهان باید بمباران اتمی ناکازاکی، قربانیان و بازماندگان آن را به خاطر بسپارد.

گوترش در ادامه تاکید کرد: ۸۱ سال پیش، ناکازاکی به نمادی از ظرفیت بشریت برای نابودی تبدیل شد. امروزه این واقعه هم به عنوان یک هشدار و هم به عنوان یک راهنما پابرجاست.

وی افزود: این واقعه ما را فرا می‌خواند تا جهانی بسازیم که در آن صلح نه با ترس، بلکه با هدف مشترک حفظ شود.

بنا بر گزارش‌ها، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی، همانند مراسم هیروشیما، از اشاره مستقیم به ایالات متحده به‌عنوان عامل این فاجعه انسانی خودداری کرد.

در اوت ۱۹۴۵، خلبانان آمریکایی در نخستین رویداد یک حمله اتمی در تاریخ بشریت، ۲ بمب اتمی بر فراز شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پرتاب کردند.

در نتیجه این انفجارهای اتمی و پیامدهای پس از آن، از جمعیت ۳۵۰ هزار نفری هیروشیما ۱۴۰ هزار نفر و در ناکازاکی ۷۴ هزار نفر جان خود را از دست دادند.

اکثریت قاطع قربانیان این بمباران‌ها را غیرنظامیان تشکیل می‌دادند.