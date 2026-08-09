نبض خبر
خبرنگار بی بی سی: رضا پهلوی پستتر از مسعود رجوی است
مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد پیشین بی بی سی گفت: «حتی یک جمله از رضا پهلوی در برابر کشتار کودکان بیگناه مدرسه میناب شنیده نشد؛ بلکه برعکس، او پیشتر اظهار کرده بود که اینها تلفات جنگ است... اعلام انزجار خبرنگار سابق بیبیسی از وطنفروشی سران اپوزیسیون؛ رضا پهلوی پستتر از مسعود رجوی...» اظهارات فرهمند را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مهرداد فرهمند ویدیو رضا پهلوی سلطنت طلب ها
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