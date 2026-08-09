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کد خبر:۱۳۸۹۰۰۰
کد خبر:۱۳۸۹۰۰۰
36917 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

خبرنگار بی بی‌ سی: رضا پهلوی پست‌تر از مسعود رجوی است

مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد پیشین بی بی سی گفت: «حتی یک جمله از رضا پهلوی در برابر کشتار کودکان بی‌گناه مدرسه میناب شنیده نشد؛ بلکه برعکس، او پیشتر اظهار کرده بود که اینها تلفات جنگ است... اعلام انزجار خبرنگار سابق بی‌بی‌سی از وطن‌فروشی سران اپوزیسیون؛ رضا پهلوی پست‌تر از مسعود رجوی...» اظهارات فرهمند را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر مهرداد فرهمند ویدیو رضا پهلوی سلطنت طلب ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
9
13
پاسخ
بله رضا پهلوی که پست و بیشرف هست، ولی پست تر از خود رضا پهلوی ، طرفداران عقب مانده و داعشیش هستن
مرتضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
8
9
پاسخ
تف بر شما وطن فروشان پست و فرو مایه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
7
13
پاسخ
کیه که بفهمه رضا پهلوی چه کثافتیه
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