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کد خبر:۱۳۸۸۹۹۷
کد خبر:۱۳۸۸۹۹۷
41370 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض حبر

حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی

سید حسین حسینی مجری شبکه افق صدواسیما با اشارات و دادن آدرس‌هایی و بدون نام بردن، علی دایی را روی آنتن این شبکه نواخت و او را جزو زنندگان هشتگ نه به اعدام معرفی کرد که البته علی دایی هیچ وقت چنین هشتگی نزده است. این بخش که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی دایی سید حسین حسینی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
9
12
پاسخ
بنده خدا درست میگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
10
17
پاسخ
اقای مجری با کار ها بزرگ نمی شی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
6
3
پاسخ
چقدر زیبایی
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
8
14
پاسخ
چرا همه مجریان و مهمانان صدا و سیما از علی دایی کینه دارن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
12
11
پاسخ
حق
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
13
16
پاسخ
در حد و قواره علی دایی نیستی مومن
علی دایی‌اسطورس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
10
15
پاسخ
مجری اینقدر بی تربیت ندیده بودیم الان دیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
12
11
پاسخ
اینهارو از کجا گیر آوردند مجری کردند ، ادب هم خوب چیزی هست وقتی چنین ادبیاتی در رسانه ملی نهادینه بشه قرار هست اخلاق کجای زندگی مردم رعایت بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
14
13
پاسخ
آفرین که حرف درستی زدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
13
11
پاسخ
کاملا درسته
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