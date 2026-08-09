حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی

سید حسین حسینی مجری شبکه افق صدواسیما با اشارات و دادن آدرس‌هایی و بدون نام بردن، علی دایی را روی آنتن این شبکه نواخت و او را جزو زنندگان هشتگ نه به اعدام معرفی کرد که البته علی دایی هیچ وقت چنین هشتگی نزده است. این بخش که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.