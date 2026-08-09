نبض حبر
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی
سید حسین حسینی مجری شبکه افق صدواسیما با اشارات و دادن آدرسهایی و بدون نام بردن، علی دایی را روی آنتن این شبکه نواخت و او را جزو زنندگان هشتگ نه به اعدام معرفی کرد که البته علی دایی هیچ وقت چنین هشتگی نزده است. این بخش که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر علی دایی سید حسین حسینی ویدیو
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اینهارو از کجا گیر آوردند مجری کردند ، ادب هم خوب چیزی هست وقتی چنین ادبیاتی در رسانه ملی نهادینه بشه قرار هست اخلاق کجای زندگی مردم رعایت بشه