پیام پزشکیان به سید حسن خمینی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده همسر حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی را تسلیت گفت و با خاندان شریف آیت الله بجنوردی و همه بستگان و بازماندگان معزز ابراز همدردی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت والده همسر حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده که عمر شریف خود را با ایمان و اخلاص در خاندان فقاهت سپری کرد، رحمت و رضوان الهی و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :

انا لله و انا الیه راجعون

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید حسن خمینی

درگذشت والده مکرمه همسر گرامی‌تان را به جنابعالی، خاندان شریف آیت الله بجنوردی و همه بستگان و بازماندگان معزز صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده که عمر شریف خود را با ایمان و اخلاص در خاندان فقاهت سپری کرد، رحمت و رضوان الهی و برای شما و عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران