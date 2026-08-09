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حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب برای محمدباقر ذوالقدر

محمدباقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۵
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4633 بازدید
ذوالقدر

به گزارش تابناک، رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر ذوالقدر را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند

متن حکم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

باتوجّه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف موفّق و مویّد باشید

 سیّدمجتبی خامنه‌ای

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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای حکم انتصاب ذوالقدر مشاور سیاسی رهبر انقلاب
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