حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب برای محمدباقر ذوالقدر
محمدباقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۵| |
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به گزارش تابناک، رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر ذوالقدر را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند
متن حکم حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
باتوجّه به تجارب ارزشمندتان بدینوسیله جنابعالی را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب میکنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیةاللهالاعظم عجلاللهتعالیفرجهالشریف موفّق و مویّد باشید
سیّدمجتبی خامنهای
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