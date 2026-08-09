بیانیه جمعی از بزرگان حوزه علمیه در حمایت از پزشکیان

بیانیه جمعی از روحانیون، اساتید، فضلا، مبلغان و طلاب حوزه های علمیه در تقدیر از تلاش های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، حمایت از مذاکرات و تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، عزت اسلامی و تأمین مصالح عالیه کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

خدای سبحان را سپاس می گوییم که در مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ این سرزمین، ملت بزرگ، مؤمن و سرافراز ایران اسلامی را در زیر سایه عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از گردنه های سخت و دشوار، با عزت و سربلندی عبور داده و وعده خویش بر نصرت مؤمنان را بارها در صحنه های گوناگون، در حق این ملت تحقق بخشیده است.

بی تردید شرایط امروز کشور، شرایطی حساس و تعیین کننده است. استمرار فشارهای سیاسی، تحریم های ظالمانه اقتصادی، تهدیدهای امنیتی، جنگ روانی و توطئه های روزافزون خارجی، تحولات پیچیده منطقه ای، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و شمشیرهای آخته بر علیه رئیس جمهور، دولت و مسئولان خدمتگذار، مسئولیت همه ارکان نظام، نخبگان، علما و دلسوزان کشور را سنگین تر از گذشته ساخته است.

وقوع سه مرحله جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار با فاصله کوتاهی از سوی دو قدرت اتمی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، به میهن آن هم با حمایت آشکار و نهان بسیاری از دولت ها و حتی مجامع بین‌المللی، با هدف برهم زدن ثبات و امنیت کشور و براندازی نظام سیاسی و بدنبال آن تجزیه سرزمین ایران، خسارت های سنگینی بر ملت ایران وارد کرد. در این تجاوز وحشیانه، رهبر نظام، جمع زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، شخصیت های برجسته علمی، سیاسیون فرهنگی، ورزشی و مردم بی گناه و کودکان مظلوم، از جمله دانش آموزان مدرسه میناب، جان خود را از دست دادند و برگ دیگری از مظلومیت این سرزمین و درنده خویی دشمنانش رقم خورد.

به طور طبیعی کشوری که سال ها زیر فشار سنگین ترین تحریم ها و تهدیدها و محاصره اقتصادی قرار گرفته، با بروز چنین حوادثی باید در معرض آشفتگی، ناامنی و فروپاشی سیاسی و اقتصادی قرار گیرد؛ اما به لطف پروردگار و عنایات حضرت ولی عصر(عج)، هوشیاری و حضور مشتاقانه و مسئولانه مردم فهیم و آگاه در صحنه، جان فشانی نیروهای مسلح و نیز صبوری، شجاعت، صداقت، عقلانیت، تدبیر و مدیریت جنابعالی و همکارانتان که از لوازم شرایط بحرانی این زمان بوده است، نقشه های شوم دشمنان ناکام گردید و جمهوری اسلامی ایران همچنان استوار و سربلند، به آینده امیدوار گشته است.

ملت بزرگ و شریف ایران به خوبی می داند که شما و اعضای پرتلاش تیم مذاکره کننده، در روزهای دشوار و نفس گیر آتش بس جنگ تحمیلی، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، کارشکنی ها و بی مهری ها، از همت والا و مسئولیت خطیر خود عقب ننشستید و بر عهدی که با مردم بسته بودید، استوار ماندید.

جناب آقای رئیس جمهور؛

ما بر این باوریم که هر اقدام سیاسی و دیپلماتیکی که با رعایت سیاست های کلی نظام، در چارچوب قانون اساسی، با هدایت، نظارت و مشورت اهل فن، مراجع قانونی، و شخصیت های کشوری و با حفظ عزت ، حکمت و مصلحت، در جهت تأمین منافع ملی، رفع تحریم ها و تهدیدهای ظالمانه، صیانت از حقوق ملت ایران، گسترش تعاملات سازنده و عزتمندانه با جهان، تقویت امنیت و آرامش، تسهیل مبادلات بانکی و تجاری، افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، رونق تولید، اشتغال آفرینی، کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم، ارتقای رفاه عمومی و ایجاد افق های روشن برای آینده ایران اسلامی صورت پذیرد، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر، حمایت و پشتیبانی است.

بدون تردید تفاهمنامه امضاشده توسط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده -که در چارچوب سیاست های کلان نظام و با هدف تأمین منافع و مصالح ملی بوده است و به امضای شجاعانه جنابعالی رسید ـ فصلی تازه در روابط خارجی کشور و زمینه ساز کاهش تنش ها، افزایش تعاملات سازنده و گشودن افق های جدید برای توسعه و پیشرفت ایران خواهد بود؛ فصلی که امید به آینده ای روشن تر را در دل مردم زنده خواهد کرد.

در این شرایط، پیگیری و اجرای تفاهم نامه، همراه با صدور قطعنامه تضمین خاتمه هرگونه جنگ، تجاوز و تهدید از سوی دشمن آمریکایی و صهیونیستی توسط سازمان ملل و شورای امنیت، مرحمی بر زخم های این ملت سرافراز خواهد بود.

از این رو، از ملت بزرگ و هوشیار ایران، شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و...، انتظار می رود با حفظ روحیه انصاف، پرهیز از دوقطبی سازی، اختلاف افکنی، منازعات بی ثمر و ترجیح منافع ملی بر جناحی، از اقدامات قانونی و مدبرانه ای که در این برهه از سوی شخص رئیس جمهور محترم و دستگاه دیپلماسی در جهت عزت جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی و رفاه مردم انجام می شود، حمایت کرده و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم از اختلافات داخلی برای تضعیف وحدت، همدلی، انسجام و وفاق ملی بهره برداری کنند.

جناب آقای رئیس جمهور؛

رویکرد صلحِ شرافتمندانه و جلوگیری از گسترش جنگ، تخریب زیر ساختها، کشته شدن انسانهای بی گناه و نیروهای شایسته و کارآمد، افزون بر آنکه با عقلانیت سیاسی و مصالح ملی سازگار است، ریشه در آموزه های نورانی قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام نیز داردِ.

خدای متِعال در قرآن کریم می فرماید: "وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوَکلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ"؛(انفال/ ۶۱) «اگر آنان به صلح گرایش یافتند، تو نیز به آن گرایش پیدا کن و بر خدا توکل نما؛ که او شنوا و داناست».

و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در منشور حکومتی خود به مالک اشتر می فرماید: «وََلا تَدْفَعَنََّ صُلْحًًا دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوَُّکَ وَلِلََّهِ فِیهِ رِضًى، فَإِنََّ فِِی الصَُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ، وَأَمْنًًا لِبِلَادِکَ»؛ «هرگز صلحی را که دشمن تو را بدان فرا خواند و رضای خدا ردر آن باشد، رد مکن؛ زیرا صلح، موجب آسایش سپاهیان، آرامش خاطر زمامدار و امنیت سرزمین خواهد بود».

صلح شرافتمندانه، اگر در چارچوب مصالح ملی باشد، نه نشانه ضعف؛ بلکه جلوه ای از حکمت، تدبیر و مسئولیت پذیری در اداره جامعه است.

بی تردید، شجاعت در تصمیم گیری، تحمل دشواری ها و ترجیح منافع بلندمدت کشور بر ملاحظات زودگذر، از جمله ویژگی هایی است که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

جناب آقای رئیس جمهور؛

خوشبختانه رویکرد جنابعالی در مسأله مذاکرات، پیش از این با استقبال و حمایت مراجع عظام تقلید، عالمان و استادان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی، اندیشمندان، هنرمندان و دلسوزان کشور روبه رو شد.

ما ضمن قدردانی و حمایت از زحمات جناب عالی و دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده که در جهت حفظ امنیت ملی، صیانت از استقلال کشور، پاسداری از عزت جمهوری اسلامی ایران و دفاع از حقوق ملت اقدام به مذاکره نموده اید؛ امیدواریم با اتکال به خداوند متعال، استمرار حمایت های مردم، حفظ انسجام ملی و بهره گیری از ظرفیت های عظیم انسانی و اقتصادی کشور، زمینه رفع مشکلات معیشتی، توسعه پایدار، گسترش عدالت، رونق تولید، توسعه سرمایه گذاری، ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش فراهم گردد؛ هرچند خاطره تلخی ها، رنج ها و خسارت های گذشته از یادها نخواهد رفت؛ اما افق صلح، نویدبخش آینده ای روشن تر برای این سرزمین است.

چنان که خداوندِ می فرماید: "وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ"؛ «خداوند این وعده را جز مایه بشارت شما و آرامش دلهایتان قرار نداده، و پیروزی جز از جانب خدای شکست ناپذیر و حکیم نیست». (آل عمران/ ۱۲۶)

ضمنا از دستگاه محترم قضایی کشور تقاضا داریم نسبت به اهانت کنندگان به رئیس جمهور محترم و تیم مذاکرات، تفرقه افکنان صفوف ملت و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد جدی و قانونی انجام گیرد.

با آرزوی توفیق روزافزون برای ریاست محترم جمهور و همکارانش، تیم مذاکرات، و رؤسای محترم قوا و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در خدمت به اسلام، ایران و ملت شریف ایران.

جمعی از روحانیون کشور

ابراهیمی سوته، غلامعلی

ابطحی، سیدمحمدعلی

اجلالی، ابوالقاسم

احمدی بندرعباسی، رضا

احمدی سلوشی، محمد عیسی

اخلاقی نیا، محمد

ادیب، مسعود

اسدی، احمدرضا

اسدی تیرتاشی، رحمت الله

اشرفی اصفهانی، محمد

اشکوری، یدالله

اصلانی، علی

اقبالی کاشانی، مهدی

اکبری، حسن

الهی، محمدعلی

امامی، مسعود

امیدی فرد، عبدالله

امیری، حبیب

ایازی، سید علی نقی

ایازی، سید محمدعلی

ایروانی، محمدرضا

ایزدی، فردوس

بابا گلزاده، عباسعلی

برقعی مدرس، سیدعلی

بنکدار، حسینعلی

بنی حسنی، سیداسماعیل

بهاری اردشیری، عباسعلی

بهشتی فر، علی اکبر

بیگدلی، رحمت الله

بیگی، علی اکبر

پهلوانی کاشانی، عبدالحسین

تاجیک(سعیدی)، اکبر

توانا، مرادعلی

ثقفی نیا، محمدحسن

جعفرزاده، سیدحسین

جعفریانی، علیرضا

جماعتی، عماد

جواهری، حسن

چیت ساز، تقی

حائری شیرازی، شهاب الدین

حبیب اللهی، محمدعلی

حجتی، غلامرضا

حجتی هرسینی کرمانشاهی، حسین

حسن زاده، نجفعلی

حسین زاده هاشمی، سیدمهدی

حسینی، سیدعلی اصغر

حسینی تبار، سیدمحمدرضا

حسینی عسکرانی، سیدتقی

حسینی مازندرانی، سید سعید

حسینی مجاهد، سیدمحمد

حقیقت، سیدصادق

حیدری، احمد

خادم، تقی

خاکزادی نیشابوری، محمد

خدادادی، علی

خرمی مشکانی، ابراهیم

خسروی، محمدعلی

خلج، محمدتقی

خون چمن، محمد

داورپناه، ابوالفضل

درایتی، مصطفی

دردکشان، محمود

دولتخواه، سیدیاسین

ذاکری قوچانی، محمدباقر

دیانی، محمود

رحمانی، محمدرضا

رحمانی، محمدعلی

رحمتی، سجاد

رجایی، موسی

رسولی بهشهری، نقدعلی

رسولی، ناصر

رضازاده، عبدالرضا

رضایی تربقان، غلامرضا

زراعتی جویباری، عبدالصمد

زنگنه شهرکی، علی اکبر

سادات حسینی، محمد علی

سالاری فر، محمدرضا

سجادی، سیدمحسن

سعادتی، حمید

سعیدیان فر، محمدجعفر

سلامتی، محمود

سلطانی، محمدعلی

سلیمانی، محمد

شاه آبادی، محمدعلی

شجاعی، بهرام

شریفی نیا، محمدحسین

شفیعی، علی

شفیعی، روح الله

صابری، فخرالدین

صادقی، مرتضی

صادق نیا، مهراب

صادقی کاشانی، مرتضی

صادقی گلوردی، مجدالدین

صانعی، مصطفی

صالحی، زهرا

صالحی، مصطفی

صفری، حسن

صفوی، سیدعلی اصغر

صدیقی، سید محمدحسن

صلواتی، محمود

طریقه دار، ابوالفضل

عابدینی، احمد

عبداللهیان، محمد

عبدی انبوهی، علی

عبدی همدانی، علی

عجم، علی

عدالت، سعید

عدالتی مجد،علی

عرب کاشانی، حسین

عطایی، عبدالرسول

عقیلی، مسیح

علی پور واعظ، علی محمد

علیزاده، حسین

علیزاده(زواره)، حسین

علیزاده، عباسعلی

علیزاده، علی اکبر

غفاری، حسین

غفاری، هادی

غیبی، مجتبی

فاتح، عباسعلی

فاضل میبدی، محمدتقی

فاطمی، سیدحسن

فتح میرمحمدی، سیدعلی

فخارپور، مهدی

فرزاد، امین

فقیه، محمدطاهر

فهمیده، عباس

قابل، طاهره

قابل جامی، هادی

قاسمی، حجة الله

قاسمی، احمد

قاسمی، عبدالحمید

قاسمی، عطاءالدین الدین

قاسمی فیض آباد، حمید

قافله باشی، زعیم،

قافله باشی، علی

قبادی، هادی

قدس علوی، سیدرضی

قیصریها، غلامحسین

کاظمی، عبد الله

کاکایی، قاسم

کتابی پور، سیدسعید

کشاورزی، محسن

کمری، ربیع الله

کوشا، محمدعلی

گرامیان، سیدعلی

گودینی، محمدرضا

گیوی نهاوندی، امرالله

گیوی نهاوندی، صدیقه

لطفی، مجتبی

متفکر، حسن

متقی، حسن

محسنی الخوانساری، علیرضا

محسنی عجم، علی اکبر

محقق راد، مهدی

مرادی، محمد

مستشاری راد، ابوالقاسم

مغیثی، محمدحسین

ملکی، ابراهیم

منتظرقائم، مهدی

موحدی ساوجی، محمدحسن

موسوی، سیدمحمد

موسوی اصفهانی، سیدباقر

موسوی اصفهانی، عبدالرضا

موسوی، سید سراج الدین

موسویان، سیدابوالفضل

موسویان، سیدحمید

موسوی تبار، سید جلال

موسوی خراسانی، سیدحسین

موسوی خرم آبادی، سیدمهدی

مهاجران، سیدمصطفی

میراحمدی زاده، مصطفی

نادری دره کتی، رضا

نادی نجف آبادی، غلامحسین

نجفی، ابوالفضل

نجفی، محمدجواد

نریمانی، سیدحسین

نصر اصفهانی، محمد

نظام زاده، محمدعلی

نظری، ذکریا

نقویان، ناصر

نوراللهیان، محمدرضا

نوبهار، عبدالرحیم

نودهی، محمدحسن

نوروزی خراسانی، محمود

واحد، محمود

واعظ شهیدی، سیدصادق

واله، حسین

ولایتی، محسن

هاشمی، سیدهادی

هراتی بجنوردی، جواد

یاری فرد، مسعود

یاسینی، رضا

یوسفی، محمدرضا

یوسفی فخر، سیدحسین

خانمها:

آذری قمی، فاطمه

آقامحسنی، فرح

آقامحمدیان، فاطمه

پور ابراهیم، هانیه

پورمیرغفاری، هانیه

صالحی، زهرا

قابل، طاهره

گیوی نهاوندی، صدیقه