آمار عجیب از ترافیک حملات سایبری در ایران

علی جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت بیش از شش درصد ترافیک در سطح کشور به دلیل "دیداس" و حملات سایبری است که عدد بسیار بزرگی است. Denial-of-service attack یا حملهٔ «محروم‌سازی از خدمت» یا به اختصار دی‌اواس (DoS) نوعی حملهٔ سایبری است که در آن، مهاجم با ارسال حجم زیادی از درخواست‌ها به یک وب‌سایت یا سرور، باعث می‌شود که آن سرویس از دسترس کاربران واقعی خارج شود. در این حمله، سرور هدف به‌قدری مشغول پاسخ‌گویی به درخواست‌های جعلی می‌شود که دیگر نمی‌تواند به درخواست‌های واقعی پاسخ دهد. نوع پیشرفته‌تر این حمله، حملهٔ DDoS (Distributed Denial-of-Service) است که در آن، مهاجم از تعداد زیادی دستگاه آلوده‌شده (بات‌نت) برای ارسال هم‌زمان درخواست‌ها استفاده می‌کند. این حملات می‌توانند باعث کندی یا از کار افتادن کامل وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین شوند و مقابله با آن‌ها نیازمند ابزارها و روش‌های خاصی است. در واقع هر حمله‌ای علیه دسترس پذیری به عنوان حملهٔ منع سرویس تلقی می‌شود. اگرچه منظور از حمله DoS و انگیزهٔ انجام آن ممکن است متفاوت باشد، اما به‌طور کلی شامل تلاش برای قطع موقت یا دائمی یا تعلیق خدمات یک میزبان متصل به اینترنت است.