جشنواره گل پرسپولیس در آخرین بازی تدارکاتی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پرسپولیس در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از رقابت‌های لیگ برتر، برابر منتخب کرج به برتری ۱۱ بر صفر دست یافت.

ایگور سرگیف، یاسین سلمانی، امیرحسین محمودی، علیرضا همائی‌فر و مهدی تیکدری گل‌های پرسپولیس را در نیمه اول به ثمر رساندند. در نیمه دوم نیز پوریا شهرآبادی با به ثمر رساندن شش گل، جشنواره گل سرخپوشان را کامل کرد.

پرسپولیس روز گذشته شنبه نیز برابر آلومینیوم اراک به تساوی یک بر یک رسیده بود.