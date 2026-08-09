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کد خبر:۱۳۸۸۹۸۴
کد خبر:۱۳۸۸۹۸۴
3721 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

سه ویدیو از انهدام پالایشگاه آرامکو عربستان

نیروهای مسلح یمن بامداد امروز پالایشگاه آرامکو در استان جیزان عربستان سعودی را مورد هدف قرار دادند. سه ویدیو از به آتش کشیدن این تاسیسات استراتژیک که عربستان مدعی است آتش سوزی در آن حالا کنترل شده را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
4
پاسخ
هرکس باد بکاره طوفان درو میکنه، دیروز نوبت ایران بود حالا نوبت شماست.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
0
پاسخ
خدا کنه پای ایران وسط نباد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
5
پاسخ
عربستان احمق در چنین شرایطی که صهیون بی پدر در بدر دنبال اسرائیل بزرگ است نباید با یمنی که در طول سالیان طولانی ثابت کرده ضد صهیون است دست به یقه شود باید محاصره یمن را بردارد تا جدال خاتمه یابد
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