نبض خبر
سه ویدیو از انهدام پالایشگاه آرامکو عربستان
نیروهای مسلح یمن بامداد امروز پالایشگاه آرامکو در استان جیزان عربستان سعودی را مورد هدف قرار دادند. سه ویدیو از به آتش کشیدن این تاسیسات استراتژیک که عربستان مدعی است آتش سوزی در آن حالا کنترل شده را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ عربستان و یمن حمله یمن به عربستان ویدیو حمله به تاسیسات نفتی آرامکو جنگ منطقه ای
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هرکس باد بکاره طوفان درو میکنه، دیروز نوبت ایران بود حالا نوبت شماست.