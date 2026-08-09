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سرقت حرفه‌ای سوخت بنزین از خط لوله

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از کشف سرقت سوخت بنزین از خط لوله شرکت نفت تهران_قزوین در محدوده این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۸۳
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پلیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس از آبیک، سرهنگ چنگیز ایدون بعدازظهر امروز در دیدار با خبرنگاران و فعالان مجازی شهرستان آبیک که در دفتر خانه مطبوعات این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: دو هفته پیش مأموران انتظامی شهرستان آبیک موفق شدند سرقت بنزین از یک خط لوله در جنوب شهرستان را کشف کنند.

وی افزود: از خط لوله انتقال سوخت بنزین که از تهران به قزوین امتداد دارد، در مرز بین شهرستان آبیک و استان البرز، انشعابی به‌صورت حرفه‌ای گرفته شده بود و بیش از هفت ماه با تانکر ۳۰ هزار لیتری از این طریق اقدام به سرقت سوخت می‌شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک بیان کرد: پس از شناسایی موضوع، پیگیری پلیس تخصصی و جمع‌آوری مستندات، دو نفر دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

ایدون ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن این نوع سرقت، پرونده برای رسیدگی به فراجای استان قزوین ارجاع شده و در دست بررسی است.

دستگیری لیدر اصلی اغتشاشات دی ماه

وی در ادامه از شناسایی و دستگیری یکی از مهم‌ترین مهره‌های اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته خبر داد و گفت: فردی که به‌عنوان یکی از لیدرهای اصلی استان قزوین و شهریار شناخته می‌شد و در فهرست تماس‌های افراد شاخص با شبکه‌های معاند قرار داشت دستگیر شده است.

این مسئول انتظامی با اشاره به چندین فقره دستگیری در پرونده اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته طی چند ماه اخیر بیان کرد: چهار روز پیش، یکی از مهره‌های بسیار مهم اغتشاشات دی‌ماه که از لیدرهای اصلی استان قزوین و شهریار بود، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک افزود: این فرد که ساکن و بومی شهرستان آبیک نیز است، با اقدامات فنی پلیس پاوا شناسایی و پس از دستگیری برای ادامه روند رسیدگی به پرونده تحویل استان قزوین شد.

ایدون با بیان اینکه فیلم‌های فعالیت این متهم نیز ضبط و موجود است، خاطرنشان کرد: این فرد جزو نفرات شاخص تماس‌های تلفنی با رسانه معاند اینترنشنال بود که خوشبختانه در دام قانون گرفتار شد.

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قزوین آبیک بنزین خط لوله انتقال سوخت سرقت سرقت سوخت
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