صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ماجرای بیرانوند و مشمول شدن برای سربازی

مدیرعامل باشگاه تراکتور ماجرای علیرضا بیرانوند و شرایط این دروازه‌بان در خصوص سربازی را توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۸۱
| |
2493 بازدید

ماجرای بیرانوند و مشمول شدن برای سربازی

به گزارش تابناک، سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور، در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند، تغییرات کادر فنی و حضور جواد نکونام توضیحاتی ارائه کرد.

کریمی درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند گفت: «ایشان مشمول خدمت سربازی نیست و مشغول خدمت به تیم تراکتور است و هواداران نگران نباشند.»

مدیرعامل تراکتور همچنین درباره جدایی محمد ربیعی و تغییر کادر فنی توضیح داد که این تصمیم ناگهانی نبوده و پس از جلسات و بررسی شرایط تیم، هیئت‌مدیره به این جمع‌بندی رسیده که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار هواداران، تغییر در کادر فنی به نفع باشگاه است.

کریمی در ادامه با اشاره به حضور جواد نکونام در تراکتور، در پاسخ به اظهارات فردی که مدعی شده بود مانعی برای سرمربیگری نکونام وجود دارد، گفت: «ایشان نظر خودش را گفته، آقای نکونام سرمربی ما بوده و اینجا حضور دارد. قرار نیست کسی از مربیگری کسی ممانعت کند.»

او درباره مدت همکاری با نکونام نیز تأکید کرد: «یک سال در خدمت ایشان هستیم.»

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به خواسته هواداران برای قهرمانی تراکتور گفت باشگاه و محمدرضا زنوزی تمام تلاش خود را برای کسب عنوان قهرمانی و رقم زدن دوباره روزهای خوب برای هواداران انجام خواهند داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا بیرانوند حجت کریمی تراکتور جواد نکونام تابناک ورزشی
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قرارداد جواد نکونام با تراکتور امضا شد + عکس
سرمربی جدید تراکتور کیست؟
سلب میزبانی از استقلال و تراکتور با بله قربان‌گویی/ چرا تاج قدرت دفاع از حقوق فوتبال ایران را ندارد؟
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pKv
tabnak.ir/005pKv