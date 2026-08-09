ماجرای بیرانوند و مشمول شدن برای سربازی

مدیرعامل باشگاه تراکتور ماجرای علیرضا بیرانوند و شرایط این دروازه‌بان در خصوص سربازی را توضیح داد.

به گزارش تابناک، سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور، در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند، تغییرات کادر فنی و حضور جواد نکونام توضیحاتی ارائه کرد.

کریمی درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند گفت: «ایشان مشمول خدمت سربازی نیست و مشغول خدمت به تیم تراکتور است و هواداران نگران نباشند.»

مدیرعامل تراکتور همچنین درباره جدایی محمد ربیعی و تغییر کادر فنی توضیح داد که این تصمیم ناگهانی نبوده و پس از جلسات و بررسی شرایط تیم، هیئت‌مدیره به این جمع‌بندی رسیده که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار هواداران، تغییر در کادر فنی به نفع باشگاه است.

کریمی در ادامه با اشاره به حضور جواد نکونام در تراکتور، در پاسخ به اظهارات فردی که مدعی شده بود مانعی برای سرمربیگری نکونام وجود دارد، گفت: «ایشان نظر خودش را گفته، آقای نکونام سرمربی ما بوده و اینجا حضور دارد. قرار نیست کسی از مربیگری کسی ممانعت کند.»

او درباره مدت همکاری با نکونام نیز تأکید کرد: «یک سال در خدمت ایشان هستیم.»

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به خواسته هواداران برای قهرمانی تراکتور گفت باشگاه و محمدرضا زنوزی تمام تلاش خود را برای کسب عنوان قهرمانی و رقم زدن دوباره روزهای خوب برای هواداران انجام خواهند داد.