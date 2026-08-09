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ماجرای پیامک سهمیه جنگ در کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست شورای حفاظت آزمون های سراسری، از آمادگی کامل برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به عنوان مهمترین رویداد علمی ملی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۸۰
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کنکور

به گزارش تابناک، دکتر رضا محمدی امروز در نشست شورای حفاظت آزمون های سراسری که با حضور نمایندگان دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی برگزار شد، گفت: آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مرداد ماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دشمنان در جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونی علیه ملت ایران به دنبال هدف قراردادن مراکز علمی و رکود نظام دانشگاهی کشور بودند لذا فرایند سنجش و پذیرش دانشجو که نمود بارز نشاط و شادابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است باید با نظم و کیفیت مطلوب انجام شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه برنامه ریزی و مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی و حفاظتی برای برگزاری آزمون سراسری انجام شده است، گفت: اقدامات پلیس فتا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و دستگیری مدعیان دروغین فروش سؤالات آزمون سراسری و فروشندگان ابزار تقلب، قابل تقدیر است.

وی افزود: قانون در تشدید مجازات افراد متخلف در شبکه‌ها و گروه‌ها صراحت دارد و ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیز به‌ویژه تلاش برای افشای سؤالات مرتبط با آزمون سراسری در قالب همکاری در یک گروه یا شبکه به تناسب نوع جرم می‌تواند به حبس از یک تا پنج سال نیز منجر شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: متقاضیان و والدین این عزیزان مراقب باشند تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند و تأکید می‌شود متقاضیانی که وارد شبکه‌های مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های قانونی نشوند.

محمدی با بیان اینکه امکان دسترسی به سؤالات آزمون سراسری پیش از شروع آزمون وجود ندارد، گفت: شبکه ملی حفاظت آزمون سراسری با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اقدامات لازم را برای پیشگیری و مقابله با هر نوع تخلف را انجام خواهد داد و متقاضیان توجه کنند نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار در جلسه آزمون سراسری تخلف است بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل بدون استفاده از آنها نیز منجر به محرومیت از آزمون سراسری و مجازات می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: همه گروه‌ها و کانال‌های مدعی تقلب تحت رصد نهادهای امنیتی و انتظامی هستند و متقاضیان آگاهی داشته باشند که این کلاهبرداران در فرصت باقی مانده تا آزمون سراسری با انتشار صفحات جعلی دفترچه سؤالات با استفاده از سؤالات سال‌های گذشته و سایر شیوه‌های متقلبانه سعی در قانع کردن متقاضیان برای واریز وجه به صورت های مختلف از جمله رمز ارزها و ... دارند و هوشیاری متقاضیان عزیز این اقدامات را خنثی خواهد کرد.

وی همچنین ارسال پیامک با عنوان «مشمول سهمیه جنگ هستید» یا متن‌های مشابه توسط سازمان سنجش را تکذیب کرد و گفت: این پیامک‌ها به قصد فریب متقاضیان ارسال شده و کلاهبرداران تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و اختصاص  تسهیلات برای آسیب دیدگان جنگ در شرایط مشخص در دست پیگیری است که پس از تصویب در مراجع قانونی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.   

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سازمان سنجش کنکور کنکور سراسری برگزاری کنکور داوطلبان کنکور شرایط جنگی سهمیه تقلب تخلف جریمه
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