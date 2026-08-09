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کد خبر:۱۳۸۸۹۷۹
کد خبر:۱۳۸۸۹۷۹
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نبض خبر

دست آنهایی که برای لاریجانی پرونده‌سازی کردند رو شد

محمدرضا لاریجانی فرزند شهید علی لاریجانی درباره ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان گفت: «... رهبر شهید ما سیره‌شان همیشه این بود که از بعضی از نهادها همیشه دفاع می‌کردند؛ خب درست هم بود. اما آن مسئله آن‌قدر حاد رخ داد که ایشان ظرف دو، سه هفته سه بار نسبت به شورای نگهبان اعلام نارضایتی کردند. خیلی مهم بود؛ سه بار به شورای نگهبان اعلام نارضایتی کردند که ظلم شد، جفا شد، جبران کند و دوباره دو هفته بعد فرمودند که بعضی تصمیمات گرفته شد، من راضی نبودم. این اتفاق مهمی بود... در ماجرای رد صلاحیت شهید لاریجانی؛ آقای اژه‌ای مردانه ایستاد؛ حکم صادر شد و دست آنهایی که پرونده‌سازی کردند رو شد... در نهایت در نامه‌ای به اطلاع رهبر انقلاب رسید...» روایت لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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