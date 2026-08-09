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واکنش حماس به مخالفت نتانیاهو با طرح صلح غزه

حماس با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، بر پایبندی خود به توافقات صورت گرفته با میانجی‌ها و «شورای صلح» در خصوص نقشه راه برای تکمیل اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۷۷
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حماس

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، بر پایبندی خود به توافقات صورت گرفته با میانجی‌ها و «شورای صلح» در خصوص نقشه راه برای تکمیل اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه تاکید کرد.

این جنبش بار دیگر جدیت خود را در مشارکت مسئولانه برای اجرای آنچه در قالب پانزده بند مورد توافق قرار گرفته، اعلام و خواستار تدوین جدول زمانی مشخص برای اجرای آنها شد.

در این بیانیه آمده است که اولویت در این مرحله باید تضمین اجرای کامل توافق با تمامی مراحل و الزامات آن باشد که به آتش‌بس کامل، پایان تجاوزات علیه ملت ما، تکمیل عقب‌نشینی اشغالگران، گشایش گذرگاه‌ها، ورود کمک‌ها و مایحتاج آوارگان، آغاز روند بازسازی و توانمندسازی کمیته ملی برای انجام کامل وظایف خود در نوار غزه منجر شود.

حماس از میانجی‌ها، ضامن‌ها و شورای صلح ترامپ برای غزه خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و پایبندی همه طرف‌ها را به توافقات صورت گرفته تضمین کنند و مانع از هرگونه نقض یا تخلفی شوند که می‌تواند روند اجرا را مختل یا توافق آتش‌بس را تضعیف کند.

این جنبش در پایان بیانیه خود تاکید کرد که با دیدگاهی مثبت و مسئولانه به تلاش‌های انجام شده برای تکمیل اجرای توافق ادامه خواهد داد تا رنج ملت ما پایان یابد و حقوق و منافع ملی آن‌ها حفظ شود.

گفتنی است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که این رژیم سند ۱۵‌بندی ارائه‌ شده از سوی «شورای صلح» درباره نوار غزه را نمی‌پذیرد و پیش از به اصطلاح خلع سلاح واقعی حماس هیچ‌گونه عقب‌نشینی انجام نخواهد داد.

رژیم صهیونیستی از توافق اخیر اعلام شده درباره غزه و ورود به مرحله دوم اجرای آتش‌بس خشمگین است.

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