تکذیب مجدد غیرحضوری بودن مدارس از مهرماه/ زنگ خطر جدی در حوزه جمعیت!

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اخبار منتشرشده درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس گفت: مدارس در مهرماه، مانند سال‌های گذشته، حضوری خواهند بود و همه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تشریح آخرین وضعیت مدارس، جمعیت دانش‌آموزی، کلاس‌های درس و نیروی انسانی این وزارتخانه گفت: در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور تحصیل می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود این جمعیت تا سال ۱۴۳۲ به حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یابد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، علی فرهادی در نشست خبری با ارائه گزارشی از وضعیت مدارس و دانش‌آموزان کشور، اظهار کرد: در مجموع ۱۲۵ هزار و ۲۷۲ مدرسه در کشور داریم و اطلاعات دقیق‌تر مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، پس از اضافه شدن مدارس جدید، اعلام خواهد شد. از مجموع مدارس کشور، ۸۳ درصد دولتی هستند و تعداد مدارس غیردولتی نیز ۲۱ هزار و ۱۹۴ مدرسه است.

فرهادی با اشاره به مدارس دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و استثنایی گفت: کودکان استثنایی شامل گروه‌های مختلفی از جمله دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا، دارای محدودیت‌های حرکتی و دانش‌آموزان با مسائل ذهنی هستند که باید متناسب با شرایط و نیازهای آنان آموزش‌های خاص دریافت کنند.

وی تأکید کرد: این کودکان از آموزش محروم نیستند و بعضاً استعدادهای بسیار ویژه‌ای نیز دارند؛ بنابراین آموزش و پرورش وظیفه دارد آموزش متناسب با نیازهای آنان را فراهم کند.

جزئیات جدید جمعیت دانش‌آموزی کشور

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات جمعیت دانش‌آموزی کشور گفت: از مجموع حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز، حدود ۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دانش‌آموز در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند. سه میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۵۲ دانش‌آموز در دوره متوسطه اول، یک میلیون و ۷۱۱ هزار و ۵۲۷ دانش‌آموز در متوسطه دوم نظری، ۸۷۳ هزار دانش‌آموز در شاخه فنی و حرفه‌ای و ۵۵۵ هزار دانش‌آموز نیز در شاخه کاردانش تحصیل می‌کنند.

فرهادی با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش گفت: هرچه ترکیب دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم به سمت فنی و حرفه‌ای و کاردانش حرکت کند، به اهداف قانون برنامه هفتم نزدیک‌تر می‌شویم. بر اساس این قانون، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در بخش فنی و حرفه‌ای و کاردانش تحصیل کنند و برخی استان‌ها حتی از این عدد عبور کرده‌اند.

دختران دانش‌آموز بیشتر از پسران

فرهادی درباره ترکیب جنسیتی جمعیت دانش‌آموزی کشور نیز گفت: تعداد دانش‌آموزان دختر حدود ۱۰ هزار نفر بیشتر از تعداد دانش‌آموزان پسر است. موضوع مهم این است که چه تعداد از دختران امکان تحصیل دارند و شرایط تحصیل آنان چگونه فراهم می‌شود و باید امکان دسترسی آنها به آموزش به شکل مناسب فراهم شود.

کاهش تراکم کلاس‌ها به ۲۴.۹۸ دانش‌آموز

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره میانگین تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، میانگین تراکم کلاس‌ها ۲۵.۵ دانش‌آموز در هر کلاس بود که این عدد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲۴.۹۸ دانش‌آموز کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: این کاهش دو دلیل دارد؛ یکی کاهش تعداد دانش‌آموزان و دیگری افزایش فضای آموزشی. در برخی مناطق، مدرسه ساخته شده و به فضای آموزشی اضافه شده است. اگر کاهش تراکم کلاس‌ها به معنای افزایش سرانه فضای آموزشی باشد، خبر خوبی است، اما اگر کاهش تراکم ناشی از کاهش جمعیت دانش‌آموزی باشد، خبر خوبی نیست.

وی درباره تعداد کارکنان آموزش و پرورش نیز گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۵ هزار نفر حقوق‌بگیر در آموزش و پرورش داریم. این آمار شامل معلمان رسمی، پیمانی، آزمایشی، قرارداد کار معین، حق‌التدریس آزاد و دانشجومعلمان متعهد خدمت است. همچنین حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان نیز در قالب نیروهای مختلف غیررسمی فعالیت دارند.

استمرار خدمت ۳۲ هزار معلم در مهر ۱۴۰۴

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار خدمت معلمان بازنشسته اظهار کرد: سال گذشته برای دومین سال پیاپی از همکاران و معلمان درخواست کردیم در صورت امکان بازنشستگی خود را به تعویق بیندازند تا آموزش و پرورش در دوره اوج جمعیت دانش‌آموزی با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود. معلمان این درخواست را پذیرفتند و در مهر ۱۴۰۴ حدود ۳۲ هزار نفر استمرار خدمت داشتند. برای قدردانی از این عزیزان، یک ماه پاداش و حقوق اسفندماه پرداخت شد و امسال نیز دو ماه پس از عید پرداخت صورت گرفت.

مدارس از مهرماه حضوری است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر احتمال غیرحضوری شدن مدارس اظهار کرد: تلاش می‌کنیم امسال نیز آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری باشد. شایعاتی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده بود که مدارس قرار است غیرحضوری شوند، اما من در رسانه رسمی چنین مطلبی را به نقل از یک مقام رسمی ندیدم.

فرهادی درباره سخنان دکتر عباسی نیز گفت: منظور ایشان دانشگاه‌ها و ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها بود که این موضوع نیز با ایشان مطرح و روشن شد. مدارس در مهرماه مانند سال‌های گذشته حضوری خواهند بود و همه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد. با ثبات و امنیت کشور و به لطف خداوند متعال، مدد الهی و همت نیروهای مسلح، مدرسه را به هیچ‌وجه شایسته نمی‌دانیم که تعطیل کنیم و آموزش را به فضای مجازی ببریم؛ چراکه آموزش مجازی آسیب‌هایی دارد که نمی‌توان همه آنها را احصا کرد. سال تحصیلی بدون کسری معلم و بدون هیچ‌گونه مشکلی در زمان مقرر آغاز خواهد شد.

استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته

فرهادی درباره تدریس معلمان بازنشسته گفت: ما تلاش می‌کنیم از ظرفیت معلمان به شکل استاندارد استفاده کنیم و اولویت اصلی ما تأمین کلاس درس است. از ظرفیت اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته نیز استفاده می‌کنیم تا معلمان شاغل و بازنشسته در صورت تمایل بتوانند اضافه‌تدریس داشته باشند. معلمان بازنشسته آموزش و پرورش عموماً جوان هستند و بسیاری از آنها در سنین حدود ۴۶ تا ۵۲ سالگی قرار دارند. آنها ۳۰ سال تجربه اندوخته‌اند و از این جهت معلمان بسیار ارزشمندی محسوب می‌شوند.

حدود ۱.۸ میلیون دانش‌آموز در آزمون‌های نهایی

وی درباره آمار آزمون‌های نهایی اظهار کرد: در آزمون‌های نهایی یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۱۷۸ دانش‌آموز شرکت کردند. یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۹۲۸ نفر دانش‌آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم بودند و ۲۵۵ هزار و ۱۵۰ نفر نیز با هدف بهبود وضعیت نمرات خود و تأثیر آن در کنکور در آزمون‌ها شرکت کردند. ۵۴۲ دانش‌آموز نیز از خارج از کشور در آزمون‌های نهایی شرکت کردند.

۱۸۱ طراح سؤال در قرنطینه آزمون‌های نهایی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره روند طراحی سؤالات امتحانات نهایی گفت: برای طراحی سؤالات، ۱۸۱ نفر از طراحان سؤال در قرنطینه حضور داشتند و تا زمان برگزاری آزمون در قرنطینه باقی ماندند. این ۱۸۱ نفر از معلمان برجسته و توانمند وزارت آموزش و پرورش بودند و میانگین سابقه فعالیت طراحان سؤال ۲۲ سال بود.



در ادامه نشست خبری، فرهادی در پاسخ به سؤال خبرنگار تابناک درباره برنامه آموزش و پرورش برای تولید محتوای آموزشی و پرورشی مرتبط با جنگ اخیر و نحوه روایت این وقایع برای دانش‌آموزان، از تدوین محتوای جدید و مستندسازی این وقایع برای ورود به مدارس و کتاب‌های درسی خبر داد.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حادثه مدرسه میلاد میناب اظهار کرد: در سراسر کشور و حتی خارج از کشور، به نام تک‌تک شهدای میناب مدارسی ساخته خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: مدرسه میناب را بازسازی نخواهیم کرد و در محل آن مدرسه جدیدی خواهیم ساخت، اما بقایای مدرسه فعلی به عنوان سند جنایت جنگی حفظ خواهد شد تا این حادثه به دنیا معرفی شود.

فرهادی درباره محتوای آموزشی مرتبط با وقایع اخیر گفت: حتماً باید موضوعاتی مانند ایثار، شهادت و افتخاراتی که در یک سال گذشته در کشور، در میدان و در جامعه خلق شده، در محتوای آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار گیرد. بخش زیادی از این موضوعات به دانش‌آموزان و معلمان مربوط می‌شود و حتماً در کتاب‌های درسی، به‌ویژه درباره دانش‌آموزان شهید و خاطرات آنها، منعکس خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آثار به‌جامانده از برخی دانش‌آموزان شهید گفت: برخی از این دانش‌آموزان خاطرات عجیبی از خود به جا گذاشته‌اند؛ از جمله دست‌نوشته‌ها، نقاشی‌ها و متن‌هایی که نوشته‌اند. کتاب «از ایران‌مان دفاع می‌کنیم» در حوزه پرورشی با سرعت تدوین شد و در اختیار مدارس قرار گرفت و این محتوا نیز روزبه‌روز افزایش پیدا خواهد کرد.

فرهادی تأکید کرد: وزیر آموزش و پرورش دستور ویژه‌ای به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی داده تا دستاوردهای این جنگ مستندسازی و در کتاب‌های درسی منعکس شود و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.