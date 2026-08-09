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جنازه «حمیدرضا رجب‌زاده» اطراف تهران کشف شد

 رئیس دادسرای جنایی تهران گفت: ساعتی پیش جنازه حمیدرضا رجب‌زاده در اطراف تهران کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۷۵
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4625 بازدید
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۷
قوه قضائیه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، قاضی محمد شهریاری عصر یکشنبه ضمن تایید پیدا شدن حمیدرضا رجب‌زاده، اظهار کرد: سرانجام با دستور قضایی و اقدامات جنایی پیکر وی ساعتی پیش در اطراف تهران پیدا شد.

وی افزود: با حضور بازپرس جنایی‌ و تیم تشخیص هویت جنازه وی شناسایی و پس از نمونه برداری برای ادامه تحقیقات علمی به پزشکی قانونی ارسال شد.

قاضی شهریاری اضافه کرد: جنازه رجب‌زاده توسط عوامل‌ ارتکاب به قتل سوخته است.

به گفته رئیس دادسرای جنایی تهران، تحقیقات قضایی در این رابطه ادامه دارد.

گفتنی است دفتر سخنگوی فراجا نیز از بازداشت مظنون اصلی قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و اعلام کرد: با تلاش تیم فنی و متخصصِ کارآگاهان پلیس آگاهی فاتب مظنون اصلی قتلِ "حمیدرضا رجب‌زاده" شناسایی و دستگیر شد.

براساس اعلام فراجا، با توجه به‌ دستگیری ۴ مظنون دیگر در ۴۸ ساعت گذشته تعداد مظنونین دستگیر شده به ۵ نفر رسید.

به گزارش فراجا، چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیب‌دیدۀ این فرد(حمیدرضا رجب زاده) که از ۱۵ روز پیش ناپدید شده در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دست‌به‌دست شد، بررسی‌های اوسینت نشان می‌دهد بیشتر ادعاهای قبلی این کانال ضدانقلاب تازه‌تاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است.برای مثال این کانال پیش‌از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
سوخته ؟

یعنی شکنجه کردن، بعد قلبش رو زنده زنده دراوردن، بعد تیکه تیکه ش کردن، بعدش آتیشش زدن؟

من به نظرم افرادی که تفکر سلطنت طلبی و براندازی دارن حتما به طور مکرر به روانپزشک مراجعه کنن، خیلی وضعتون خرابه ! البته بعید میدونم هیچ روانپزشکی توانایی درمان چنین موجوداتی رو داشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
بعد این همه جنایت تازه جنازه رو آتیش هم زدن؟ ما تا الان سلطنت طلبهارو داعشی خطاب میکردیم ولی به نظرم این جفا در حق داعش هستش.

داعش در مقابل سلطنت طلبها و براندازها ، فرشته محسوب میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
علاوه بر اینهمه جنایت تازه جسد رو آتش هم زدن، به نظرم روزی که سلطنت طلبها و براندازها در ایران به قدرت برسن همه باید باهم به داعش پناهنده بشیم.

البته خود داعش فکر کنم الان گرخیده از ترس سلطنت طلبها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
در مقابل سطح حیوان بودن و وحشی بودن ضدانقلاب ، باید دست داعش رو بوسید
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
مگه این چکاره بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
اعلام کردند مثل اینکه یه زن از عوامل اصلی به شهادت رسیدن این جوون رعنا بوده. من خودم خانومم، شما رو بقرآن خانوما یکم رعایت حجاب کنید به ولله این جوونای پاک برای امنیت و آرامش این سرزمین یا لب مرز شهید میشن یا پشت لانچر، یا زیر توپ و تانک یا بدست اوباش پهلوی. بابا اون دنیایی هم هست جواب خدا رو چی میخوایم بدیم. با عرض پوزش از کاربران آقا، طرف هیچ جایی از بدنش نیست که ننداخته باشه بیرون. بابا برای شوهرانتان خوشگل کنید. به ولله گناهه اینطور جامعه فاسد بشه. کسی نمیگه چادر به سر کنید خود من چادری نیستم. ولی رعایت حجاب میکنم. یه روسری مگه چقدر وزن داره که آه و ناله میکنید. یه لباس خنک بلند که اتفاقا باعث میشه دستتون و بدنتان جلوی آفتاب تیره نشه آفتاب سوخته نشه. بقرآن خون همین جوونای پاک بگردنمونه. قلبشو از سینه اش بیرون آوردن میدونید یعنی چی. التماستون میکنم رعایت حجاب کنید بخاطر خدا رعایت حجاب کنید. من خجالت میکشم از بعضی پوشش ها چه رسد به اون آقایی که خواسته یا ناخواسته چشمش بیفته. بذارید مثل گوهر گرانبها سخت بدست آورده بشید نه ارزان در ملاعام. فکر نکنید بی حجابی یعنی آزادی، بی حجابی یعنی حبس شدن در قفس جان. بی فروغ شدن روح و روان. دوری از خدا و خاموش شدن همه چیز. نکنید با خودتون نکنید اینکارا رو.
حالا یه عده میان میگن خب اون آقا چشمشو ببنده. نخیر عزیزم اون آقا که صبح تا شب باید بیرون از منزل کار کنه نمیتونه کور باشه بالاخره ممکنه ناخودآگاه چشمش به یه بی حجابی بیفته. شما نکنید. شما سهم خودتونو انجام بدید اون آقا هم باید سهم خودش یعنی چشم چرانی نکردن رو رعایت کنه. ناموس مردمو عین ناموس خودش بدونه والسلام. از ما گفتن بود...
م
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
طبق قانون و شرع و قرآن حکم قصاص رو جاری کنید
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