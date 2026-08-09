جنازه «حمیدرضا رجبزاده» اطراف تهران کشف شد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، قاضی محمد شهریاری عصر یکشنبه ضمن تایید پیدا شدن حمیدرضا رجبزاده، اظهار کرد: سرانجام با دستور قضایی و اقدامات جنایی پیکر وی ساعتی پیش در اطراف تهران پیدا شد.
وی افزود: با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت جنازه وی شناسایی و پس از نمونه برداری برای ادامه تحقیقات علمی به پزشکی قانونی ارسال شد.
قاضی شهریاری اضافه کرد: جنازه رجبزاده توسط عوامل ارتکاب به قتل سوخته است.
به گفته رئیس دادسرای جنایی تهران، تحقیقات قضایی در این رابطه ادامه دارد.
گفتنی است دفتر سخنگوی فراجا نیز از بازداشت مظنون اصلی قتل حمیدرضا رجبزاده خبر داد و اعلام کرد: با تلاش تیم فنی و متخصصِ کارآگاهان پلیس آگاهی فاتب مظنون اصلی قتلِ "حمیدرضا رجبزاده" شناسایی و دستگیر شد.
براساس اعلام فراجا، با توجه به دستگیری ۴ مظنون دیگر در ۴۸ ساعت گذشته تعداد مظنونین دستگیر شده به ۵ نفر رسید.
به گزارش فراجا، چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیدۀ این فرد(حمیدرضا رجب زاده) که از ۱۵ روز پیش ناپدید شده در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دستبهدست شد، بررسیهای اوسینت نشان میدهد بیشتر ادعاهای قبلی این کانال ضدانقلاب تازهتاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است.برای مثال این کانال پیشاز این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.
یعنی شکنجه کردن، بعد قلبش رو زنده زنده دراوردن، بعد تیکه تیکه ش کردن، بعدش آتیشش زدن؟
من به نظرم افرادی که تفکر سلطنت طلبی و براندازی دارن حتما به طور مکرر به روانپزشک مراجعه کنن، خیلی وضعتون خرابه ! البته بعید میدونم هیچ روانپزشکی توانایی درمان چنین موجوداتی رو داشته باشه
داعش در مقابل سلطنت طلبها و براندازها ، فرشته محسوب میشه
البته خود داعش فکر کنم الان گرخیده از ترس سلطنت طلبها
حالا یه عده میان میگن خب اون آقا چشمشو ببنده. نخیر عزیزم اون آقا که صبح تا شب باید بیرون از منزل کار کنه نمیتونه کور باشه بالاخره ممکنه ناخودآگاه چشمش به یه بی حجابی بیفته. شما نکنید. شما سهم خودتونو انجام بدید اون آقا هم باید سهم خودش یعنی چشم چرانی نکردن رو رعایت کنه. ناموس مردمو عین ناموس خودش بدونه والسلام. از ما گفتن بود...