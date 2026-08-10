سردرد یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که بسیاری از افراد برای کاهش آن علاوه بر دارو‌های معمول، به روش‌های طب سنتی و درمان‌های خانگی روی می‌آورند.

به گزارش تابناک؛ سردرد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از کم‌خوابی و کم‌آبی بدن گرفته تا استرس، تغییرات هورمونی و میگرن. به همین دلیل، یک روش درمانی واحد برای همه انواع سردرد مناسب نیست.

در طب سنتی، استفاده از برخی گیاهان و روش‌های آرام‌سازی برای کاهش سردرد مورد توجه بوده است. با این حال، میزان شواهد علمی درباره اثربخشی این روش‌ها متفاوت است و نمی‌توان هر توصیه سنتی را به‌عنوان درمان قطعی سردرد معرفی کرد.

آب و استراحت؛ ساده، اما مهم

کم‌آبی و خواب ناکافی می‌توانند در برخی افراد باعث ایجاد یا تشدید سردرد شوند. نوشیدن آب کافی در طول روز و داشتن خواب منظم از اقداماتی هستند که می‌توانند به حفظ سلامت عمومی و کاهش برخی عوامل تحریک‌کننده سردرد کمک کنند.

کاهش نور محیط، استراحت در فضای آرام و استفاده از تکنیک‌های تنفس و آرام‌سازی نیز ممکن است برای افرادی که سردرد آنها با استرس ارتباط دارد، مفید باشد.

گیاهان دارویی چطور؟

برخی گیاهان دارویی در طب سنتی برای سردرد مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما مصرف آنها باید با احتیاط انجام شود. گیاهان دارویی می‌توانند با دارو‌های دیگر تداخل داشته باشند و مصرف خودسرانه یا بیش از اندازه آنها همیشه بی‌خطر نیست.

به‌ویژه افرادی که داروی دائمی مصرف می‌کنند، باردار هستند یا بیماری زمینه‌ای دارند، بهتر است پیش از استفاده از فرآورده‌های گیاهی با پزشک یا متخصص واجد صلاحیت مشورت کنند.

چه سردرد‌هایی جدی هستند؟

اگر سردرد به‌طور ناگهانی و بسیار شدید شروع شود، پس از آسیب به سر ایجاد شده باشد یا همراه با علائمی مانند اختلال هوشیاری، ضعف یا بی‌حسی اندام‌ها، اختلال تکلم، تب و سفتی گردن باشد، نباید آن را با روش‌های خانگی یا طب سنتی درمان کرد و باید فوراً ارزیابی پزشکی انجام شود.

همچنین سردرد‌های مکرر، رو به تشدید یا سردرد‌هایی که الگوی آنها تغییر کرده است، بهتر است توسط پزشک بررسی شوند.

جمع‌بندی

طب سنتی می‌تواند در برخی شرایط به‌عنوان رویکرد مکمل مورد توجه قرار گیرد، اما تشخیص علت سردرد اهمیت زیادی دارد. اصلاح خواب، مصرف کافی مایعات، کاهش استرس و توجه به عوامل محرک، در کنار دریافت مشاوره پزشکی در موارد لازم، می‌تواند رویکرد مطمئن‌تری برای مدیریت سردرد باشد.