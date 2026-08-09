

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ جانشین سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرد: تصاویر و مستنداتی که در آینده از حضور رهبر معزز و فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) در میان مردم و کوچه و خیابان و جلسات با فرماندهان نیروهای مسلح منتشر خواهد شد، بار دیگر موجب رسوایی دشمنان و بدخواهان ملت ایران خواهد شد.