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لاریجانی: ایران از تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گغت: ملت ایران و نیروهای مسلح پای تنگه هرمز ایستاده اند و حاکمیت این آب‌راه با جمهوری اسلامی است. 
کد خبر: ۱۳۸۸۹۶۲
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 لاریجانی: ایران از تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گغت: ملت ایران و نیروهای مسلح پای تنگه هرمز ایستاده اند و حاکمیت این آب‌راه با جمهوری اسلامی است.  دشمن با تمام قوا در پی حصر ایران است، هرچند جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال تجربه تحریم را پشت سر گذاشته است.  اتحاد و انسجام ملی باید به هر قیمتی حفظ شود.

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آیت الله لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیروهای مسلح تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Canada
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۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
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پاسخ
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