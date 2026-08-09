به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گغت: ملت ایران و نیروهای مسلح پای تنگه هرمز ایستاده اند و حاکمیت این آب‌راه با جمهوری اسلامی است. دشمن با تمام قوا در پی حصر ایران است، هرچند جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال تجربه تحریم را پشت سر گذاشته است. اتحاد و انسجام ملی باید به هر قیمتی حفظ شود.