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عکس العمل 14 دقیقهای پزشکیان به سوال صریح خبرنگار تابناک
عکس العمل 14 دقیقهای مسعود پزشکیان به سوال صریح خبرنگار تابناک درباره وعدههای انتخاباتیاش که امروز متاثر از شرایط جنگی کسی پیگیریاش نمیکند را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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نمیتونی کار کنی استعفا بده
چه کاریه اومدی رییس جمهور شدی بعد میگی از بقیه دعوت میکنم بیان گره باز کنند
تو رییس جمهور شدی برای همین کار
چه کاریه اومدی رییس جمهور شدی بعد میگی از بقیه دعوت میکنم بیان گره باز کنند
تو رییس جمهور شدی برای همین کار
همین ۳ روز پیش یارو تهدید کرده کل نیروگاهاتون رو می زنم. این میگه چرا نمودارتون اینجوریه. همین که نموداری هست برو کلاهت رو بنداز هوا. الان یه عده هم می گن ربطی نداره که. . باشه ربط نداره. تو خوبی.
۸ سال جنگ داشتیم آما رئیس جمهور سید علی حسینی خامنه ای رئیس جنهور بودند و میرحسین نخست وزیر بودند
شما ۱۲ + ۴۰+ ۱۷ روز جنگ داشتید
۸ سال جنگ چگونه مدیریت شد و این دولت چگونه مدیریت شد
ضمنا بنی صدر هم ۱ سال رئیس جمهور بود و در آن ۱ سال چه گذشت و جه شد
مسئله این هست که بنی صدر و ... نخواستند مدیریت بکنند نه اینکه توانایی نداشتند
اگه رئیس دولت اجازه دادند نظر مشالله خان بیسواد نمایش بدهید
شما ۱۲ + ۴۰+ ۱۷ روز جنگ داشتید
۸ سال جنگ چگونه مدیریت شد و این دولت چگونه مدیریت شد
ضمنا بنی صدر هم ۱ سال رئیس جمهور بود و در آن ۱ سال چه گذشت و جه شد
مسئله این هست که بنی صدر و ... نخواستند مدیریت بکنند نه اینکه توانایی نداشتند
اگه رئیس دولت اجازه دادند نظر مشالله خان بیسواد نمایش بدهید
باز هم بحزانی برای توجیه عملکرد
و خاموش کردن اعتراضات مردمی
باید منتظر گرانی ها بعدی باشیم و بحران های دیگر
و خاموش کردن اعتراضات مردمی
باید منتظر گرانی ها بعدی باشیم و بحران های دیگر
من گوش ندادم ولی همین می دانم که جنگ شد و تمام وعده ها تعغیر کرد ولی با وجود جنگ محاصره کاملا اوضاع کنترل است و کمبود اقلام ضروری نیست
این نوع برخورد با مشکلات که قابل تحمل نیست نمیتونی بگو نمیتونم برو کنار مملکت هزار تا مشکل داره شما هم یکیش
من متخصصم. در حوزه تخصصم حرفی برای گفتن دارم. پر عمل هم ثابت کردم. در سطح استان تهران در حوزه خودم میتونم موثر عمل کنم ولی مدیران یک مجموعه تخصصی، تخصص الهیات و مدارک مشابه دارند. و افراد متخصص را به کل بردند حاشیه.
من و امثال من چطور میتونیم این موضوع را به دولت منتقل کنیم؟ هدف هم ارتقای سبستم است نه بحث شخصی نیست.
من و امثال من چطور میتونیم این موضوع را به دولت منتقل کنیم؟ هدف هم ارتقای سبستم است نه بحث شخصی نیست.