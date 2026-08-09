En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 3844
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۸۹۵۸
کد خبر:۱۳۸۸۹۵۸
44170 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

عکس العمل 14 دقیقه‌ای پزشکیان به سوال صریح خبرنگار تابناک

عکس العمل 14 دقیقه‌ای مسعود پزشکیان به سوال صریح خبرنگار تابناک درباره وعده‌های انتخاباتی‌اش که امروز متاثر از شرایط جنگی کسی پیگیری‌اش نمی‌کند را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان بحران اقتصادی ابرتورم فشار اقتصادی وعده انتخاباتی نمودار
اخبار مرتبط
حدود 80 درصد گرانی‌ها از جمله در خودروسازی طبیعی نیست!
اعتراض پزشکیان به شوکه شدن مردم هر روز صبح
پزشکیان: مقصر شرایط موجود من هستم
ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به معاون پزشکیان
ادعای آقای وزیر؛ کاهش چشمگیر تورم در راه است!
پزشکیان: اگر نخواهند با ما مذاکره کنند از گرسنگی نمی‌میریم
پزشکیان: ما در بحران اقتصادی قرار داریم
لاریجانی: آشوب طراحی دشمن است/ نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم
دبیرکل خانه کارگر: حقوق‌ها باید ماهانه افزایش یابد
هیچ راهی در کوتاه‌مدت جز حل مشکلات با دنیا برایمان نمانده
وزیر جهاد کشاورزی: کاهش قیمت کالاهای اساسی متصور نیست!
نماینده مجلس به پزشکیان: اگه قرار بود مثل مردم آه و ناله کنی...
آقای پزشکیان طنز و شوخی کافی است؛ باور کنید رئیس جمهورید!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
7
پاسخ
پاسخ قانع کننده نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
7
پاسخ
نمیتونی کار کنی استعفا بده
چه کاریه اومدی رییس جمهور شدی بعد میگی از بقیه دعوت میکنم بیان گره باز کنند

تو رییس جمهور شدی برای همین کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
10
پاسخ
اگه قراره مشکلات را بقیه حل کنند
رییس جمهور وظیفه اش چیه پس
دانشجوی دکتری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
5
پاسخ
اشتغال چی شد؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
5
پاسخ
همین ۳ روز پیش یارو تهدید کرده کل نیروگاهاتون رو می زنم. این میگه چرا نمودارتون اینجوریه. همین که نموداری هست برو کلاهت رو بنداز هوا. الان یه عده هم می گن ربطی نداره که. . باشه ربط نداره. تو خوبی.
ماشالله خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
5
پاسخ
۸ سال جنگ داشتیم آما رئیس جمهور سید علی حسینی خامنه ای رئیس جنهور بودند و میرحسین نخست وزیر بودند
شما ۱۲ + ۴۰+ ۱۷ روز جنگ داشتید
۸ سال جنگ چگونه مدیریت شد و این دولت چگونه مدیریت شد
ضمنا بنی صدر هم ۱ سال رئیس جمهور بود و در آن ۱ سال چه گذشت و جه شد
مسئله این هست که بنی صدر و ... نخواستند مدیریت بکنند نه اینکه توانایی نداشتند
اگه رئیس دولت اجازه دادند نظر مشالله خان بیسواد نمایش بدهید
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
3
پاسخ
باز هم بحزانی برای توجیه عملکرد
و خاموش کردن اعتراضات مردمی
باید منتظر گرانی ها بعدی باشیم و بحران های دیگر
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
4
پاسخ
من گوش ندادم ولی همین می دانم که جنگ شد و تمام وعده ها تعغیر کرد ولی با وجود جنگ محاصره کاملا اوضاع کنترل است و کمبود اقلام ضروری نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
3
پاسخ
این نوع برخورد با مشکلات که قابل تحمل نیست نمیتونی بگو نمیتونم برو کنار مملکت هزار تا مشکل داره شما هم یکیش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
5
پاسخ
من متخصصم. در حوزه تخصصم حرفی برای گفتن دارم. پر عمل هم ثابت کردم. در سطح استان تهران در حوزه خودم میتونم موثر عمل کنم ولی مدیران یک مجموعه تخصصی، تخصص الهیات و مدارک مشابه دارند. و افراد متخصص را به کل بردند حاشیه.
من و امثال من چطور میتونیم این موضوع را به دولت منتقل کنیم؟ هدف هم ارتقای سبستم است نه بحث شخصی نیست.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر