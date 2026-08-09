صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ در پی خاتمه جنگ با ایران است

ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ در پی خاتمه جنگ با ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۵۷
| |
3626 بازدید
|
۳
دونالد ترامپ

به گزارش تابناک؛ وال استریت ژوزنال اعلام کرد:  دونالد ترامپ به مشاوران ارشد خود گفته است که ممکن است تمایل داشته باشد بدون آنکه توافق هسته‌ای حاصل شود، به جنگ با ایران پایان دهد.
 
 این تصمیم مشروط بر این است که تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود.
 
طبق ادعای این رسانه آمریکایی، ترامپ معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران به قدری آسیب دیده که نمی‌تواند به شکل قابل‌توجهی بازیابی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ توافق هسته‌ای تنگه هرمز برنامه هسته‌ای
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وال‌استریت ژورنال: ایران بازگشایی را به ۵ شرط بزرگ گره زد
حاجی بابایی: مجلس در حال تدوین قانون تنگه هرمز است
سپاه: حفظ تنگه هرمز تا پذیرفتن همه شروط ایران
ونس: آمریکا به توافق تنگه هرمز نزدیک شده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
0
پاسخ
ترامپ کدام حرف اش درسته که ابن هم درست باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
0
پاسخ
پس باید منتظر شروع جنگ باشیم
این هر چی گفته برعکس از آب در اومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
0
پاسخ
فیکه
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pKX
tabnak.ir/005pKX