ترامپ در پی خاتمه جنگ با ایران است

به گزارش تابناک؛ وال استریت ژوزنال اعلام کرد: دونالد ترامپ به مشاوران ارشد خود گفته است که ممکن است تمایل داشته باشد بدون آنکه توافق هسته‌ای حاصل شود، به جنگ با ایران پایان دهد.



این تصمیم مشروط بر این است که تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود.



طبق ادعای این رسانه آمریکایی، ترامپ معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران به قدری آسیب دیده که نمی‌تواند به شکل قابل‌توجهی بازیابی شود.