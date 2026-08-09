ونس: آمریکا به توافق تنگه هرمز نزدیک شده است

الجزیره به نقل از جی‌دی‌ونس: آمریکا به توافقی درمورد تنگه هرمز نزدیک شده است که ممکن است در روزهای آینده منعقد شود.

به گزارش تابناک؛ الجزیره به نقل از جی‌دی‌ونس: آمریکا به توافقی درمورد تنگه هرمز نزدیک شده است که ممکن است در روزهای آینده منعقد شود.

نورالدین بوزیان، خبرنگار شبکه الجزیره در واشنگتن، به نقل از معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که ایالات متحده به توافقی دربارهٔ تنگه هرمز نزدیک شده است که ممکن است در روزهای آینده منعقد شود.