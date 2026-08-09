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ونس: آمریکا به توافق تنگه هرمز نزدیک شده است

الجزیره به نقل از جی‌دی‌ونس: آمریکا به توافقی درمورد تنگه هرمز نزدیک شده است که ممکن است در روزهای آینده منعقد شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۵۱
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3547 بازدید
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جی دی ونس

به گزارش تابناک؛ الجزیره به نقل از جی‌دی‌ونس: آمریکا به توافقی درمورد تنگه هرمز نزدیک شده است که ممکن است در روزهای آینده منعقد شود.

نورالدین بوزیان، خبرنگار شبکه الجزیره در واشنگتن، به نقل از معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که ایالات متحده به توافقی دربارهٔ تنگه هرمز نزدیک شده است که ممکن است در روزهای آینده منعقد شود.

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برچسب ها
جی دی ونس الجزیره تنگه هرمز توافق واشنگتن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Canada
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
یعنی رفت و آمد آزاد و بدون عوارض؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
دروغه...
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