نتانیاهو: در لبنان بدنبال یک عملیات مهم هستیم
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، امروز یک شنبه در جلسه کابینه این رژیم اعلام کرد که اسرائیل سند ۱۵ بندی پیشنهادی «شورای صلح» درباره غزه را رد میکند.
نتانیاهو گفت: «اسرائیل سند ۱۵ بندی غزه را که از سوی شورای صلح پیشنهاد شده است، رد میکند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس بهطور واقعی خلع سلاح نشود، هیچگونه عقبنشینی انجام نخواهد داد.»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تأکید بر موضع تلآویو درباره خلع سلاح حماس، شرط هرگونه عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از غزه را خلع سلاح واقعی این جنبش عنوان کرد.
غازی حمد، عضو هیئت مذاکرهکننده حماس اخیرا تاکید کرد، شرط اصلی تحویل سلاح به کمیته فلسطینی، خروج کامل اسرائیل از غزه است.
ایران مدتهاست به ما حمله نکرده!
نتانیاهو در ادامه صحبتهای خود در جلسه کابینه به مساله ایران پرداخت و ادعا کرد، مطمئناً متوجه نکته جالبی شدهاید، ایران به هر کشوری در منطقه و حتی فراتر از منطقه حمله میکند، و مدعی شد، اما یک کشور وجود دارد که به آن حمله نمیکند: اسرائیل! تاکنون، به ما حمله نکرده است. ممکن است حمله کند، اما چرا هفتههای طولانی بدون انجام این کار گذشته است؟ زیرا میداند که اگر حمله کند، چه ضربه قدرتمندی خواهیم زد.
اسرائیل ضعیف نیست
وی افزود، این را میگویم، زیرا در دو روز گذشته موجی از شایعات در مورد ضعف اسرائیل و عقبنشینیهای اسرائیل در هر جبههای به گوشمان رسیده است. خندهدارترین بخش این است که این حملات از سوی افرادی صورت میگیرد که عقبنشینی از کل نوار غزه، عدم ورود به لبنان و عدم حمله به ایران را موعظه میکردند؛ بنابراین اجازه دهید به طور خلاصه هر جبهه را بررسی کنم:
اول، ایران. من از رئیس جمهور ترامپ بسیار قدردانی میکنم. او بزرگترین دوست ما در کاخ سفید است. من عمیقاً برای همکاری تاریخی با ایالات متحده علیه تلاشهای ایران برای دستیابی به سلاحهای هستهای ارزش قائلم؛ و میخواهم یک بار دیگر تأکید کنم: با یا بدون توافق، تا زمانی که من نخست وزیر هستم، ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.
در لبنان در بحبوحه یک عملیات مهم هستیم
نتانیاهو همچنین ادامه داد، در مورد لبنان، ما انواع شایعات را نیز میشنویم. میخواهم این را روشن کنم: در روزهای اخیر اسرائیل با قدرت در لبنان عمل کرده و (تروریستها) را از جمله در رشته کوه علی طاهر از بین برده است. نمیتوانم جزئیات بیشتری را بیان کنم. ما در بحبوحه یک عملیات بسیار مهم هستیم. ما عاقلانه و با احتیاط عمل میکنیم. با عزم و خرد، همراه با نیروهای دفاعی اسرائیل، تهدیدات را از بین میبریم.
در مورد نوار غزه، اول از همه میخواهم نکته اصلی را روشن کنم: تا زمانی که من نخست وزیر هستم، هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت - نه در غزه و نه در یهودا و سامره. نه "فتحستان" (فتح) و نه "حماستان" (حماس)!
وی در نهایت گفت، در مورد گزارشهای خاصی که اخیراً در اخبار منتشر شده است، میخواهم توضیح دهم: اسرائیل سند ۱۵ مادهای را رد میکند.