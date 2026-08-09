حریق در کارگاه تولید الکل صنعتی در جاده خاوران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جلال ملکی در جزئیات بیشتر درباره این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۰:۰۳ صبح امروز یک مورد آتشسوزی در یک کارگاه صنعتی در جاده خاوران اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای پشتیبانی، از جمله تانکر آب، فوماتیک و خودروی حامل کف شیمیایی به همراه خودروهای تجهیزات تنفسی آتشنشانان به محل اعزام شدند و آتشنشانان در کمتر از شش دقیقه به محل رسیدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از رسیدن به محل مشاهده کردند که در یک مجتمع که سولههای زیادی در کنار یکدیگر قرار داشت، دو باب سوله، هر کدام با سطحی حدود ۵۰۰ متر مسقف، فعالیت داشتند که یکی از سولهها در زمینه تولید الکل صنعتی و سوله کناری در زمینه تولید و نگهداری ظروف دارویی فعالیت میکرد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: کارگاه و سولهای که در زمینه تولید الکل صنعتی فعالیت میکرد، دچار آتشسوزی شده و کاملاً شعلهور بود. بر اثر شدت حرارت، سقفها و دیوارها نیز آسیب دیده و خسارت دیده بودند.
وی ادامه داد: همچنین یک مخزن حدود سه تا چهار هزار لیتری الکل صنعتی نیز در محل وجود داشت که به دلیل اینکه مخزن آن پلاستیکی و هیدروکربنی بود، بر اثر حرارت ذوب شده بود و الکلهای موجود در آن جاری شده بودند و همین موضوع باعث گسترش آتشسوزی شده بود.
ملکی بیان کرد: آتشنشانان با مقدار زیادی آب و کف، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و از گسترش بیشتر آتشسوزی و سرایت آن به کارگاههای همجوار جلوگیری کردند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه مصدومیت و تلفات جانی نداشت، گفت: پس از خاتمه عملیات، ایمنسازی، لکهگیری و خاموش شدن کامل آتش، عملیات در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به پایان رسید.