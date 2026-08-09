روایت فرزند شهید لاریجانی از واکنش او به ردصلاحیتش
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا لاریجانی، امروز ( ۱۸ مرداد) با حضور در نشست خبری سخنگوی وزارت کشور که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد با اشاره به ویژگیهای شهید لاریجانی اظهار کرد: از ویژگیهای مهم شهید لاریجانی این بود که دارای دستگاه فکری بود که کاملا اقتباس شده از شهید مطهری بود.
وی ادامه داد: داشتن انسجام فکری باعث شده بود ایشان در مواجهه با حوادث داخلی و خارجی خیلی سریع تجزیه و تحلیل کند و در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه تصمیم مناسب را بگیرد.
فرزند شهید لاریجانی در ادامه با اشاره به واکنش شهید لاریجانی درباره احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: درباره حوادث ۱۴۰۰ ایشان میگفت آبروی هرکس متاعی است که خداوند به او میدهد. ما موظفیم وظیفه خود را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در حوادثی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ برای ایشان رخ داد که حوادث بدی بود و در شأن نظام جمهوری اسلامی نبود، هر کسی مطلع میشد چه گذشته و واقع امر چه بوده است، متحیر میماند. از جمله رهبر شهید که سیره ایشان همواره دفاع از برخی نهادها بود آنقدر آن مسئله حاد بود که ظرف چندهفته سه بار نسبت به شورای نگهبان اعلام نارضایتی کردند و تاکید داشتند ظلم و جفا شده است و باید جبران کنند.
فرزند شهید لاریجانی با اشاره به نوع کنشگری پدرش در این موضوع، یادآور شد: برخی سیاستمدارها در این مواقع تصمیم میگیرند برگردند و پنجه به صورت نظام بکشند اما ایشان مطلقا این روش را قبول نداشت. در جلسهای فردی به ایشان گفت حالا که اینطور شده، شما اطلاعیهای تند بدهید اما پدرم تاکید کرد مطلقا این کار را نمیکنم. من فلان شورا و فلان نهاد را نمیبینم، خداوند و خون پاک شهدا را میبینم. اینها اشتباهی هستند و اینها باید تغییر کنند، چرا ما باید به چهره انقلاب پنجه بکشیم؟ اینها اشتباهی هستند و باید رفتار خود را درست کنند. من هیچگاه مقابل انقلاب نمیایستم.
وی افزود: رفتار دیگر میتوانست قهر کردن باشد اما ایشان انتخاب نکرد و گفت نسبت به مردم و انقلاب مسئولیت داریم. انتخاب شهید لاریجانی این بود با کمک ظرفیتهای نظام پیش بروند و شروع کردند اعتراض خود را نسبت به این روش غلط نشان دادن و نامهنگاری به رهبری و شورای نگهبان و شکایت از آن نهادها در نزد قوه قضائیه را انجام داد.
فرزند شهید لاریجانی تاکید کرد: پدرم میگفت مسئله فردی مهم نیست اما این اتفاق نشان میدهد یک جای دستگاه، درست کار نمیکند و باید آن را اصلاح کرد. آقای اژهای مردانه ایستاد و حکم صادر شد و دست آنانی که این کار را کردند رو شد. شهید لاریجانی نشان داد این نظام خاصیت خودترمیمی دارد.
پسر شهید لاریجانی درباره مشی رسانهای پدرش اظهار کرد: زمانی که وارد دبیرخانه شورای امنیت ملی شد دغدغهاش این بود که شکافهای جامعه را کم و سعی کنیم انسجامی که در جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت را تقویت و مردم را اقناع کنیم.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پدرم موکدا تاکید داشت باید افکار عمومی اقناع شود. یکی از مسئولان باید بیاید برای مردم شرایط را توضیح دهد. ایشان در فاصله یک هفته و ۱۰ روز، زیر بمب و موشک مصاحبه برگزار میکرد تا مردمی که قرار است مقاومت کنند از وضعیت مطلع باشند و قانع شوند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات شهید لاریجانی برای بازگشت برخی مجرها و هنرمندان به صداوسیما، تصریح کرد: پدرم پیگیر بود جمعی از مجریان و هنرمندان که از صداوسیما ترد شدند دوباره بازگردند تا بدنه اجتماعی ترمیم شود. در مسائل سیاسی نیز وقتی برخی سیاسیون اظهارنظرهای شاذ میکردند، تماس میگرفت و میگفت به دلیل شرایط کشور دعوای را به خود دبیرخانه شعام بیاورید چون دال مرکزی ایشان حفظ انسجام ملی بود.